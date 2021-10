L'Europe devrait être le moteur des émissions d'obligations vertes en 2022, selon NN IP

Enfin, il existe encore un retard à rattraper sur les émissions de 2020. Les obligations sociales et durables devraient atteindre 200 milliards d'euros respectivement en 2022, mais la croissance dans ces domaines restera limitée si des normes ne sont pas mises en place, conclut NN IP.

L'introduction de la Taxonomie européenne, qui définit des critères durables clairs pour un certain nombre de secteurs, devrait également encourager les émissions, indique le gestionnaire d'actifs.

(AOF) - Selon les nouvelles prévisions de NN Investment Partners (NN IP), la croissance des nouvelles émissions d'obligations vertes devrait s'accélérer de 25 % pour atteindre 500 milliards d'euros en 2022 par rapport à 2021, l'Europe en tête. NN IP s'attend à une dynamique soutenue en Europe, l'UE émettant 250 milliards d'euros au cours des 5 ans et demi à venir pour soutenir le plan budgétaire Next Generation EU.

