L'Europe dépasse légèrement l'équilibre, TotalEnergies leader du CAC 40

(AOF) - Hormis le Dax, les marchés européens ont clôturé légèrement au-dessus de l'équilibre alors que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient s'intensifient. Côté statistique, le taux de chômage en zone euro est stable en août. Côté valeurs, TotalEnergies, qui tenait sa journée investisseurs à New York, a fini en tête du CAC 40. Réfléchissant à une cotation à New York, le groupe pétrolier a annoncé la poursuite des rachats d’actions en 2025 au même rythme que cette année, soit 2 milliards de dollars par trimestre. Le CAC 40 a gagné 0,05% à 7577 pts et l'Eurostoxx 50 a avancé de 0,06% à 4957pts.

JD Sports (-5,95% à 140,60 pence) a reculé à Londres après la présentation de ses résultats mitigés au premier semestre et l'annonce du maintien de ses prévisions de bénéfices pour l'année 2024. L'ombre de Nike plane également sur cette publication après le retrait de l'objectif annuel du fabricant américain d'articles de sport. Sur la première partie de l'exercice, les ventes du détaillant britannique de vêtements de sport ont augmenté de 5,2% à 5,03 milliards de livres sterling, contre 4,78 milliards de livres sterling il y a un an.

Sopra Steria est parvenue à se glisser parmi les plus fortes progressions d'un marché parisien dominé par les valeurs liées au pétrole et à la défense du fait des tensions géopolitiques. L'action du spécialiste des services et des solutions numériques s'est adjugé 3,07% à 191,10 euros et limite désormais son repli depuis le début de l'année à un peu moins de 4%. Sopra Steria est soutenu par l'annonce d'un programme de rachat d'actions d'un montant de 150 millions d'euros, qui sera exécuté entre 2 octobre 2024 au 20 mai 2025. Les actions ainsi rachetées sont destinées à être annulées.

L'action TotalEnergies (+2,24% à 60,64 euros) a fini en tête de l'indice CAC 40 alors que se déroulait sa journée investisseurs à New York. Dans cette ville où le groupe pétrolier français souhaite se faire coter en parallèle à Paris, il a annoncé la poursuite des rachats d'actions en 2025 au même rythme que cette année, soit 2 milliards de dollars par trimestre. Dans un entretien à Bloomberg en avril dernier, le PDG, Patrick Pouyanné avait annoncé qu'il réfléchissait à une cotation principale à la Bourse de New York.

Les chiffres macroéconomiques

En août 2024, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro était de 6,4%, stable par rapport au taux enregistré en juillet 2024 et en baisse par rapport au taux de 6,6% enregistré en août 2023, a indiqué Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Le taux de chômage de l'Union européenne était de 5,9% en août 2024, en baisse par rapport aux taux de 6% enregistrés en juillet 2024 ainsi qu'en août 2023.

Le secteur privé américain a créé 143000 emplois en septembre après 103 en août, selon l'enquête ADP. Les créations de postes ont dépassé le consensus s'élevant à 124000.

Les stocks de pétrole brut ont augmenté de 3,9 millions de barils la semaine dernière aux Etats-Unis à 416,9 millions de barils contre un repli de 4,47 millions de barils la semaine précédente, selon l'agence américaine d'information sur l'énergie. Les spécialistes anticipaient un recul de 1,5 million de barils. Les stocks d'essence ont pour leur part progressé de 1,1 million de barils tandis que ceux des produits distillés, dont le fioul domestique, ont reculé de 1,3 million de barils.

A la clôture, l'euro perd 0,23% à 1,1044 dollar.