L’Europe dans le vert, principalement soutenue par l’automobile

(AOF) - Les grandes places européennes s’affichent globalement en hausse, à l’exception du Footsie à Londres qui navigue autour de son point d’équilibre. Le CAC 40 et le DAX 30 sont principalement soutenus par la bonne orientation du secteur automobile qui profite d’un allègement des restrictions d’exportations de puces décidé par la Chine. Au niveau de la macro-économie, l’activité dans le secteur manufacturier de la zone est restée stable en octobre à 50 points. Le CAC 40 s’adjuge 0,28%, à 8 144 points, tandis que le DAX 30 à Francfort avance de 1,15%, à 24 229 points.

A Paris, Orange s'adjuge 1,63%, à 14,06 euros sur la place parisienne après avoir conclu vendredi soir un accord non engageant pour racheter le solde des titres de MasOrange dont il est déjà actionnaire à 50% depuis 2024. L’opérateur français déboursera la somme de 4,25 milliards d'euros en numéraire pour racheter les parts de Lorca, le véhicule d'investissement créé en 2020 et contrôlé par les fonds KKR, Cinven et Providence. La signature d'un accord engageant est prévue avant la fin 2025 et finalisation de l'opération au premier semestre 2026.

Ryanair (+2,97% à 27,03 euros) progresse après des résultats trimestriels pourtant globalement appréciés des analystes. Au deuxième trimestre de son exercice 2026, la compagnie aérienne à bas prix a transporté 61,2 millions de passagers, soit une hausse de 2%, tandis que le coefficient d’occupation s’est amélioré d’un point à 96%. Parallèlement, les revenus ont augmenté 8%, à 5,48 milliards d’euros, et le bénéfice après impôts a bondi de 20%, pour s’élever à 1,72 milliard d’euros. Chez UBS et AlphaValue, les analystes sont unanimes et évoquent "des résultats légèrement meilleurs" qu’attendu.

Mercedes-Benz (+3,11%, à 57,96 euros) débute bien la semaine après avoir enchaîné deux replis consécutifs. Le titre est soutenu, comme l'ensemble du secteur automobile, par l'assouplissement des restrictions d'exportations des puces de Nexperia. La société néerlandaise Nexperia, filiale du Chinois Wingtech Technology, a été autorisée par le gouvernement de Pékin à reprendre certaines expéditions vers l'Europe de ses puces dont sont dépendants de nombreux constructeurs automobiles du Vieux-Continent.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Dans la zone euro, l’indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier est ressorti à 50 points en octobre, conformément à une précédente estimation. Au mois de septembre, cet indicateur calculé par S&P Gobal était à 49,8 points. Les conditions manufacturières ont été les plus favorables dans le sud de la zone euro en octobre.

En Allemagne le mois dernier, l’indice mesurant le niveau de l’activité manufacturière calculé par S&P Global est resté stable à 49,6 points par rapport à une estimation précédente, mais s’est très légèrement amélioré par rapport à septembre (49,5 points). Il reste toutefois sous le seuil des 50 points qui marque la frontière entre progression et contraction de l’activité. La faiblesse de l’emploi et des stocks ont pesé, tandis que la production, les nouvelles commandes et les délais de livraison ont eu un effet positif.

Au mois d’octobre, selon S&P Global, l’indice PMI manufacturier français est, contre toute attente, ressorti meilleur que prévu. Programmé stable à 48,3 points, il s’est finalement installé à 48,8 points, révélant une légère décélération du rythme de la contraction. Il s'était élevé à 48,2 en septembre. Dans le détail, les données de l’enquête mettent en évidence une nouvelle baisse marquée des nouvelles commandes reçues par les fabricants en octobre, tendance prolongeant la période de contraction amorcée il y a près de trois ans et demi.

Aux Etats-Unis, à 15h45, les investisseurs surveilleront l'indice PMI manufacturier de S&P Global d'octobre, puis à 16h, l'indice PMI manufacturier de l'ISM toujours en octobre.

Sur le marché des devises, l'euro recule légèrement face au billet vert (-0,16%), il se négocie à 1,1520 dollar.