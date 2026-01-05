L'Europe dans le vert malgré la situation au Venezuela

Le fronton du Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (Crédits: Adobe Stock)

Les principales Bourses européennes sont orientées à la hausse lundi pour la première semaine complète de cotation de 2026, les investisseurs se préparant à une avalanche d'indicateurs économiques qui prennent pour le moment le pas sur la situation au Venezuela.

À Paris, le CAC 40 .FCHI prend 0,69% à 8.251,94 points vers 08h30 GMT. À Londres, le FTSE 100 .FTSE avance de 0,35% et à Francfort, le Dax .GDAXI monte de 0,68%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E progresse de 0,94% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,48%. Le Stoxx 600 .STOXX gagne 0,51%, touchant un record à 599,65 points, très proche de la barre symbolique des 600 points.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,10% pour le Dow Jones .DJI , de 0,28% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,65% pour le Nasdaq .IXIC après une séance en ordre dispersé vendredi.

Signe d'un calme relatif, l'indice de la volatilité sur l'Euro Stoxx 50 .V2TX (+1,29%) reste autour des 15 points mais le cours de l'or, actif refuge, et celui des autres métaux précieux sont en forte hausse.

Les investisseurs semblent pour le moment faire fi du risque géopolitique alors que le président déchu du Venezuela, Nicolas Maduro, se trouvait dimanche dans un centre de détention de New York dans l'attente d'être inculpé pour trafic de drogue après sa capture par les Etats-Unis. Le président américain Donald Trump a déclaré que Washington prendrait le contrôle du Venezuela, qui possède les plus importantes réserves de pétrole au monde, ce qui pourrait avoir à long terme un impact sur l'approvisionnement mondial en brut.

L'Opep+, qui produit environ la moitié du pétrole mondial, a par ailleurs maintenu sa production inchangée dimanche après une réunion rapide qui a évité d'aborder les crises politiques touchant plusieurs membres du groupe de producteurs.

Mais pour l'heure, les marchés n'intègrent pas la perspective d'un risque sur le pétrole vénézuélien dans un contexte de surabondance de l'offre mondiale. Les cours du brut sont en baisse avec un baril de Brent en repli de 0,74% à 60,30 dollars le baril LCOc1 et celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) en recul de 0,85% à 56,84 dollars

Les investisseurs semblent préférer se concentrer sur les indicateurs attendus dans la semaine, notamment le rapport officiel mensuel sur l'emploi américain.

La tendance positive en Europe est portée lundi par les ressources de base .SXPP (+2,13%), l'industrie .SXNP (+2,07%) et les nouvelles technologies .SX8P (+2,18%) en attendant la publication dans le courant de la journée de l'indice Sentix en zone euro sur le sentiment des investisseurs et l'indice ISM de l'activité manufacturière aux Etats-Unis.

Aux valeurs, à Paris, TotalEnergies TTEF.PA est stable, tandis qu'à Londres BP BP.L recule de 0,30%, avec un indice sectoriel en Europe .SXEP en repli de 0,48%. Repsol REP.MC et Eni ENI.MI qui ont dit, selon des informations de presse, surveiller de près les projets de Donald Trump concernant le Venezuela, prennent respectivement 1,09% et 0,10%.

Dans les autres secteurs, BNP Paribas BNPP.PA avance de 0,50% après avoir annoncé lundi la fusion de ses activités de gestion d'actifs sous la marque BNP Paribas Asset Management, une décision faisant suite à l'acquisition d'AXA Investment Managers (AXA IM).

Tesco TSCO.L (-0,90%) et Sainsbury's SBRY.L (-0,61%) sont en baisse après les résultats d'Aldi UK, quatrième distributeur au Royaume-Uni.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)