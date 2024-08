L'Europe dans le vert après les statistiques américaines, Adyen bondit à Amsterdam

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé la séance nettement en hausse après la publication cet après-midi de nombreuses statistiques aux Etats-Unis. Les ventes au détail dans ce pays ont notamment progressé plus que prévu en juillet : +1% contre un consensus de +0,4%. Côté valeurs, l'action Adyen a bondi à la Bourse d'Amsterdam grâce à ses bons résultats affichés au premier semestre. En outre, à Paris, Prologue a reculé après avoir enregistré au second trimestre 2024 un chiffre d'affaires en repli de 7,2%. Le CAC 40 a gagné 1,23% à 7423 points et l'Eurostoxx 50 a progressé de 1,65% à 4738 points.

Adyen (+11,21% à 1265 euros) a occupé la tête de l'indice AEX 25 après avoir présenté des résultats de bonne facture au premier semestre 2024. "Nous avons continué à gagner des parts de marché, grâce à l'augmentation de la part de portefeuille des clients existants et à l'acquisition de nouveaux contrats. L'effet de levier opérationnel est redevenu visible puisque notre marge d'Ebitda a augmenté pour atteindre 46%. Nous avons maintenu notre niveau de dépenses d'investissement durable jusqu'à 5%", a souligné l'entreprise néerlandaise spécialisée dans le paiement électronique.

L'action Prologue (-9,55% à 0,20 euro) a dévissé et s'est affiché à la dernière place du marché SRD après que la société a annoncé un recul de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2024. "Dans un contexte économique qui reste toujours incertain et peu porteur en France, le groupe "anticipe malgré tout de bonnes perspectives d'activité mais reste prudent à court terme et entend plus que jamais se concentrer sur la progression de sa rentabilité opérationnelle dans une période devenue plus difficile", explique l'éditeur de logiciels et prestataire de services.

Deezer (+0,55% à 1,83 euro), plateforme d'expériences musicales mondiale, et DAZN, un des leaders mondiaux de service de streaming sportif, ont annoncé un partenariat de distribution conjoint pluriannuel. "Les fans de musique et de sport en France pourront accéder au streaming premium sur Deezer et DAZN au travers d'offres conçues spécialement pour leurs utilisateurs, avec des parcours d'activation fluides et un paiement simple via le service partenaire", précise un communiqué de Deezer.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à -7 en août, très en-dessous du consensus de 5,4, après 13,9 en juillet.

L'indice manufacturier de la Fed de New York est ressorti à -4,70 en août, à comparer avec un consensus de -5,90 et -6,60 en juillet.

Les ventes au détail ont augmenté de 1% en juillet aux Etats-Unis contre un consensus de +0,4% et après un repli de 0,2% en juin. Hors automobile et essences, elles ont progressé de 0,4% en juillet, après une hausse de 0,8% en juin.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 227 000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 236 000 et après 234 000 la semaine précédente.

L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers s'est élevé à 39 en août, s'affichant sous le consensus de 43. Il était ressorti à 41 en juillet.

Les stocks américains de gaz ont baissé de 6 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine du 9 août aux Etats-Unis, alors qu'une augmentation de 43 milliards de pieds cubes était attendue, après une hausse de 21 milliards la semaine précédente, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie. Les stocks sont supérieurs de 209 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même époque et de 375 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 2889 milliards de pieds cubes.

Vers 17h45, l'euro perd 0,26% à 1,0985 dollar.