L'Europe dans le rouge surveille la dette américaine

(AOF) - Le rouge domine sur les grandes places européennes ce mercredi. Les investisseurs s’inquiètent du niveau de la dette américaine, ce qu’avait relevé l’agence de notation Moody’s vendredi en dégradant la note de crédit des États-Unis, au moment où Donald Trump compte l’alourdir avec sa réforme fiscale. La méfiance des investisseurs pour les marchés actions se ressent sur les rendement des emprunts d’États à 10 ans américain ou même français qui remontent. À midi, le CAC 40 cède 0,67 %, à 7 888,98 points, et l’Eurostoxx recule de 0,47 % à 5 429,25 points.

En Europe, Marks & Spencer recule de 0,87% à 364,40 pence à Londres après la publication de ses résultats annuels. Au titre de son exercice 2025, le distributeur britannique a déclaré un bénéfice de 295,7 millions de livres contre 431,2 millions de livres sterling un an plus tôt. Il ne tient pas en compte de l'impact de la récente cyberattaque dont le groupe a été victime et dont le coût est estimé à 300 millions de livres. Le chiffre d'affaires a atteint, pour sa part, 13,82 milliards de livres contre 13,04 milliards de livres lors du précédent exercice.

À Paris, l’action Compagnie des Alpes recule de 3,57 % à 17,30 euros, malgré la publication d’une forte progression de ses résultats semestriels et le relèvement d’un objectif financier. Ces comptes en nette amélioration et le relèvement, prévisible, de la cible de l’excédent opérationnel sont un bon prétexte à des prises de bénéfices pour les investisseurs. Le titre du spécialiste du secteur des loisirs restait sur 6 hausses consécutives, pour un gain de 4,3 %, mais il a surtout repris 23,05 % depuis son point bas annuel touché le 7 avril dernier.

Genfit progresse de 6,15 %, à 4,074 euros, après avoir annoncé qu'Ipsen allait lui verser 26,5 millions d'euros pour le franchissement d'une étape : Iqirvo a obtenu l'approbation du prix et du remboursement en Italie pour le traitement de la cholangite biliaire primitive, une maladie chronique du foie.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En avril, en rythme annuel, l'inflation au Royaume-Uni a progressé de 3,5% contre 2,6% en mars. Elle était attendue à 3,3%. Elle ressort à 1,2% en rythme mensuel contre 1,1% attendu et 0,3% en mars. L'inflation core ressort à 3,8% sur un an contre 3,6% attendu e1,4% sur un mois contre 1,2% attendu.

Cet après-midi, aux États-Unis, il y aura la publication des stocks hebdomadaires de pétrole à 16h30.

À la mi-séance, l'euro gagne 0,39 % à 1,1329 dollar.