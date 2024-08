L'Europe dans le désordre, Engie en tête du CAC 40

Les stocks américains de gaz ont gonflé de 21 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine du 2 août aux Etats-Unis, alors qu'une augmentation de 22 milliards de pieds cubes était attendue, après une hausse de 18 milliards la semaine précédente, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie. Les stocks sont supérieurs de 248 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même époque et de 424 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 2846 milliards de pieds cubes.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 233 000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 241 000 et après 250 000 la semaine précédente, chiffre révisé de 249000.

Catering International & Services (CIS) (+6,44% à 8,60 euros) a publié au titre du premier semestre 2024 un chiffre d'affaires à taux de change constant de 212,5 millions d'euros, en progression de 37,5% par rapport au premier semestre 2023. A données publiées, il s'établit à 199,5 millions d'euros, soit une croissance de 29% par rapport à la même période de l'exercice précédent, incluant un impact de change négatif de 13 millions d'euros, principalement dû à la dépréciation de certaines devises en Eurasie et en Afrique.

Deutsche Telekom (+2,34% à 24,48 euros) a figuré parmi les plus fortes hausses du Dax 40 à la faveur de résultats trimestriels de bonne facture et de la hausse de l'aversion pour le risque, qui favorise les valeurs défensives. Orange est ainsi l'une des rares valeurs du CAC 40 à échapper à la baisse. Au deuxième trimestre, le bénéfice net de l'opérateur télécoms a bondi de 35,6% à 2,09 milliards de dollars. L'Ebitda AL (après location) a pour sa part augmenté de 7,8% à 10,819 milliards d'euros pour des revenus en progression de 4,3% à 28,39 milliards d'euros.

(AOF) - Les marchés européens ont terminé à nouveau dans le rouge, hormis le Dax. alors que les marchés américains rebondissent grâce à des inscriptions au chômage plus faibles que prévu. Les Bourses asiatiques sont redescendues aussi ce jeudi. Côté valeurs, Engie a fini à la première place du CAC 40 après une note favorable de Jefferies. En outre, Deutsche Telekom a figuré parmi les plus fortes hausses du Dax 40 grâce à des résultats trimestriels de bonne facture. Le CAC 40 a perdu 0,26% à 7247 points alors que l'Eurostoxx 50 a cédé 0,07% à 4664 points.

