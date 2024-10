L'Europe continentale démarre la semaine dans le rouge

Icade (-0,64% à 24,70 euros) vise désormais le haut de sa fourchette d'objectifs pour 2024, a annoncé le groupe immobilier lors de la publication de ses revenus 9 mois. Il anticipe un cash-flow net courant pour 2024 dans la borne haute de la guidance, soit dans la fourchette entre 3,55 euros et 3,70 euros par action. Icade justifie cette décision en raison " notamment de la résilience de la Foncière, des importants produits financiers et de la bonne maîtrise des coûts opérationnels "

Début de semaine en trombe pour Forvia après la publication de ses revenus du troisième trimestre et la confirmation de ses objectifs 2024. Plus forte hausse de l'indice SBF 120, l'équipementier automobile (+7,01% à 8,52 euros) avait abaissé ses objectifs annuels le mois dernier. Son titre perd près de 16% sur 3 mois alors que les dernières semaines ont été marquées par la multiplication des avertissements dans le secteur automobile : BMW, Volkswagen, Stellantis… Dans ce contexte difficile, cette publication rassure d'où le bond de l'action Forvia, qui avait déjà gagné près de 7% vendredi.

(AOF) - Les marchés actions européens reculent légèrement et comme souvent la Bourse de Londres fait cavalier seul. La Banque populaire de Chine (BPC) a procédé à une baisse attendue de ses taux directeurs, après avoir déjà assoupli le mois dernier sa politique monétaire. Une nouvelle salve de résultats d'entreprises est attendue des deux côtés de l'Atlantique dont Tesla ainsi que les indices des directeurs d’achat en zone euro. Aujourd’hui, Forvia a rassuré en confirmant ses objectifs. Peu après 12 heures, le CAC 40 perd 0,56% à 7570,55 points et l'EuroStoxx50, 0,51% à 4961,02 points.

