L'Europe cherche des alternatives à Palantir alors que les forces armées s'efforcent de réduire leur dépendance vis-à-vis des États-Unis

Alors que les ministères de la Défense européens cherchent à limiter leur dépendance vis-à-vis de la technologie américaine et de la grande société de logiciels Palantir Technologies pour des fonctions militaires critiques, un nombre croissant d’entreprises de la région se disputent ces marchés.

La semaine dernière, la société allemande Helsing a dévoilé un logiciel de renseignement militaire baptisé Clarity. Il s’inscrit dans un marché plus large de systèmes basés sur l’IA, conçus pour accélérer la prise de décision militaire en aidant à passer au crible de vastes quantités de données afin d’identifier les menaces et de recommander des actions, notamment en matière de ciblage et d’attaques.

Mais l’Europe ne dispose actuellement d’aucun équivalent exact qui puisse rivaliser avec Palantir en termes d’envergure, de couverture de déploiement et d’expérience opérationnelle, affirment certains responsables gouvernementaux et militaires.

Les armées européennes se trouvent ainsi confrontées à un dilemme: opter pour des systèmes développés localement, qui promettent une plus grande autonomie mais sont peut-être moins aboutis, ou s’appuyer sur une plateforme éprouvée malgré les inquiétudes liées à une dépendance stratégique à long terme.

L’administration Trump a poussé l’Europe à assumer une responsabilité bien plus grande en matière de sécurité, alors que Washington réduit sa présence militaire dans la région, et a exercé des pressions sur l’alliance transatlantique de l’OTAN .

Les responsables européens sont confrontés à des compromis similaires entre autonomie et capacités dans toute une série de domaines militaires, notamment dans le secteur des communications par satellite , dominé par la société américaine SpaceX d’Elon Musk.

L’Ukraine a signalé la semaine dernière de nouvelles perturbations importantes de son accès à SpaceX, affectant l’ensemble de la ligne de front et les zones ukrainiennes occupées par la Russie.

La France, fervente défenseuse de l’autonomie européenne, développe actuellement une plateforme militaire souveraine basée sur l’IA, baptisée Arcadia. Alexandre Lahousse, directeur adjoint de l’Agence française des achats de défense, a déclaré à Reuters que ce projet ferait appel à plusieurs fournisseurs. L’agence prévoit d’attribuer au moins certains contrats d’ici la fin de l’année et de disposer d’une version opérationnelle prête à être déployée sur le terrain d’ici mi-2027, a-t-il précisé.

L’Allemagne, qui vise également à déployer une plateforme militaire d’intégration de données basée sur l’IA à partir de l’année prochaine, évalue actuellement des options nationales et d’autres solutions européennes.

Elle a réduit sa liste de présélection à une poignée de solutions, parmi lesquelles ne figure pas Palantir, a indiqué une source proche du dossier. Selon cette source, les solutions à l’étude n’égaleront pas les capacités de Palantir mais seront suffisamment performantes, garantiront la souveraineté nationale en matière de données et devraient permettre de répondre à environ 80 % des besoins d’ici un an.

Les Pays-Bas utilisent actuellement certains logiciels de Palantir, mais affirment vouloir une alternative européenne d’ici deux ans. L’armée néerlandaise rencontre actuellement des fournisseurs potentiels et devra probablement faire appel à une combinaison de prestataires néerlandais et européens, a déclaré à Reuters Derk Boswijk, ministre néerlandais chargé des achats d’armement.

“Nous disposons en Europe d’un savoir-faire considérable en matière d’IA et de prise de décision. Mais celui-ci est très fragmenté, et c’est là le problème,” a déclaré M. Boswijk.

DÉPLOIEMENT DU SYSTÈME MAVEN DE L'Otan

Le système intelligent Maven de Palantir a été largement utilisé par l’Ukraine dans sa lutte contre la Russie, tandis que le Pentagone l’a adopté comme logiciel militaire central et l’a utilisé dans sa guerre contre l’Iran cette année.

“Je n’ai encore rien trouvé qui permette de rassembler un ensemble de données aussi varié et de nous donner la possibilité d’interpréter ces données avec autant de souplesse,” a déclaré cet été à Reuters le commandant en chef de l’OTAN, le général de l’armée de l’air américaine Alexus Grynkewich.

Le quartier général militaire de l’OTAN a adopté le Maven Smart System de Palantir l’année dernière et a annoncé en juin qu’il était prêt à être utilisé de manière opérationnelle et systématique à l’échelle de l’Alliance.

Les forces armées sont confrontées à de nombreuses questions, notamment en matière de sécurité des données, de formation des systèmes d’IA et de compatibilité entre les différentes plateformes, a déclaré vendredi le général de corps d’armée Christian Freuding, chef de l’armée allemande, lors d’une conférence à Berlin.

“Il y a la question de l’interopérabilité lorsque nous combattons au sein d’alliances — et nous combattons toujours au sein d’alliances.”

Des responsables de l’OTAN ont déjà mis en garde contre une menace accrue de la part de la Russie, qui, selon eux, pourrait potentiellement lancer une attaque à grande échelle sur le territoire allié dès 2029 . Moscou nie toute intention agressive.

Helsing a indiqué qu’elle pourrait fournir une première version de son logiciel Clarity d’ici quelques mois à la brigade lituanienne de l’armée allemande, largement considérée comme l’unité de la Bundeswehr la plus susceptible d’être engagée au front en cas de conflit avec la Russie.

Parmi les autres éditeurs européens de logiciels militaires figurent la société danoise Systematic, dont le produit SitaWare est utilisé par la Bundeswehr et certaines entités de l’OTAN, ainsi que des entreprises traditionnelles du secteur de la défense comme les sociétés françaises Thales et Safran, sans oublier des start-ups telles que Comand AI, basée à Paris.

De son côté, Palantir s’est efforcé de rassurer les Européens en affirmant que son système d’IA militaire utilisé par l’OTAN ne comportait aucun “dispositif d’arrêt d’urgence .” Le directeur international de Palantir, Louis Mosley, a déclaré à Reuters qu’il existait toujours une demande en Europe pour ses produits, notamment au Royaume-Uni, où le ministère de la Défense a signé l’année dernière un accord d’entreprise de trois ans avec la société américaine.

M. Mosley a ajouté qu’il espérait toujours convaincre l’Allemagne d’adopter le logiciel de Palantir en mettant en avant le fait qu’il dispose de capacités éprouvées sur le champ de bataille et qui fonctionnent dès aujourd’hui.