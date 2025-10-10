L'Europe boursière vue dans le rouge avant l'annonce à Matignon

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en territoire négatif à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Après la démission de Sébastien Lecornu lundi, les investisseurs devraient connaître d'ici la fin de la journée le nouveau locataire de Matignon. Sur le front géopolitique, l'attention se porte au Proche-Orient. Le gouvernement israélien a ratifié ce vendredi l'accord de cessez-avec le Hamas, ouvrant la voie à la cessation des combats à Gaza dans les prochaines 24 heures. Côté valeurs, Wallix a confirmé ses objectifs annuels.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Airbus

Dans ses dernières prévisions mondiales, Airbus prévoit une augmentation de 10% de la demande totale de services aéronautiques en 2025 en glissement annuel. Cette croissance se poursuivra parallèlement à l’expansion du trafic aérien, pour atteindre une valeur estimée à 311 milliards de dollars américains d’ici 2044 (anticipant un taux de croissance annuel composé de 3,6%). Selon le constructeur aéronautique, la flotte commerciale mondiale devrait presque doubler pour atteindre plus de 49 000 appareils d'ici 2044.

SpineGuard

SpineGuard a dévoilé un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2025 en repli de 34,4%, à 770 000 euros. Sur les neuf premiers mois de l'année, il s'établit à 2,89 millions d'euros, en baisse de 20,1%. L'activité sur le marché américain est en recul de 25% à la fin du troisième trimestre, mais en croissance de 1% en Europe et de 30% en Asie. La position de trésorerie au 30 septembre 2025 s'élève à 618 000 euros. SpineGuard estime être en mesure de couvrir ses besoins de financement jusqu'au deuxième trimestre 2026.

Valbiotis

Au premier semestre, le chiffre d’affaires de Valbiotis s’est élevé à 332 000 euros, contre 35 000 euros un an plus tôt. Le laboratoire spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires précise, en outre, que "ce chiffre d’affaires encore peu significatif est adossé à un portefeuille produits encore limité, avec une majorité lancés sur le deuxième trimestre 2025 dont la pleine contribution est attendue à compter du deuxième semestre".

Wallix

Wallix a dévoilé ses résultats du premier semestre 2025 d'où ressort une perte nette de 3,0 millions d'euros comparé à une perte de 5,5 millions un an plus tôt à la même période. Le spécialiste des solutions de cybersécurité a enregistré un Ebitda de 559000 euros sur la période après une perte opérationnelle de 3,58 millions au premier semestre 2024. Le chiffre d'affaires s'établit à 18,01 millions d'euros contre 15,14 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les données préliminaires de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour le mois d'octobre seront publiées à 16h00.

Vers 8h30, l'euro glane 0,03% à 1,1571 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont terminé en baisse à l'exception du Dax allemand qui a enregistré un plus haut historique en séance. La crise politique en France se poursuit. L’Élysée a annoncé qu'un nouveau Premier ministre sera dévoilé d'ici demain soir. Sur le front géopolitique, Israël et Hamas ont signé un accord de paix sous la houlette de Donald Trump. Côté valeurs, Michelin a déraillé, certains analystes craignant une révision à la baisse des objectifs 2025. Le CAC 40 a reculé de 0,23% à 8041 points et l'EuroStoxx50 de 0,33% à 5631 points. L'euro poursuit son repli.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé l'avant-dernière séance de la semaine sur une note négative. En l'absence d'indicateurs majeurs, la prudence reste de mise côté investisseurs avant la vague de résultats trimestriels d'entreprises à venir. Au chapitre des valeurs, le constructeur d'automobiles de luxe Ferrari a dévissé après avoir présenté des objectifs de moyen terme jugés décevants par la communauté financière. Le Dow Jones a reculé de 0,52% à 46358 points et le Nasdaq Composite de 0,08% à 23024 points.