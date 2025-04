L'Europe boursière toujours sonnée par l'offensive douanière américaine

Le chiffre d'affaires de LDC (-0,64% à 73,03 euros) de l'exercice 2024-2025 s'élève à 6,32 milliards d'euros en hausse de 2%, dépassant ainsi l'objectif fixé (6,2 milliards). "En dépit des tensions persistantes sur le pouvoir d'achat, la bonne tenue de la consommation de volaille a permis de soutenir la dynamique d'amélioration des volumes commercialisés qui ressortent en hausse de 8,3%", explique le spécialiste de la transformation de volailles . A périmètre identique et taux de change constants, le chiffre d'affaires s'élève à 6,09 milliards d'euros en baisse de 1,6% avec des volumes commercialisés en hausse de 4,5%.

Santander (-7,56% à 5,57 euros) recule à Madrid, à l'instar du secteur bancaire en Europe après les droits de douane annoncés par Donald Trump. Pourtant, la banque espagnole a annoncé une bonne nouvelle ce vendredi, en amont de son assemblée générale, affirmant qu'elle atteindra ses objectifs pour l'année 2025 : génération d'environ 62 milliards d'euros de revenus, baisse des coûts en termes absolus, coût du risque stable, et atteinte d'un RoTE (rendement des fonds propres tangibles) d'environ 16,5% et d'un ratio de fonds propres (CET1) de 13%.

(AOF) - Les marchés actions européens poursuivent leur mouvement de forte baisse, deux jours après l'annonce de tarifs douaniers plus élevés qu'attendu par Donald Trump. Dans ce lourd contexte, les investisseurs prendront connaissance des chiffres de l'emploi américain pour le mois de mars. Côté valeurs, Sodexo dévisse. après avoir dévoilé ce matin des résultats mitigés au premier semestre sur fond de perspectives revues à la baisse le mois dernier. Vers 12h, le CAC 40 cède 2,02% à 7445,59 points et l'Eurostoxx 50 perd 2,17% à 5002,28 points.

