L'Europe boursière sous pression pour terminer la semaine

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sous pression à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Hier, Wall Street a essuyé un net repli sur fond de nouvelle escalade de la guerre commerciale.La nouvelle offensive tarifaire de Donald Trump, vise les vins et spiritueux européens. De quoi alimenter l'aversion pour le risque. Les tarifs douaniers de 25% sur l'acier et l'aluminium ont pris effet mercredi. En Allemagne, l'inflation en données harmonisées est ressortie inférieure aux attentes en février en rythme annuel.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Kering

Kering et Gucci annoncent la nomination de Demna au poste de directeur artistique de la Maison à compter de début juillet 2025. Directeur artistique de Balenciaga depuis 2015, Demna a redéfini les codes du luxe moderne, obtenant une reconnaissance mondiale et affirmant son influence dans la mode", explique le groupe de luxe dans un communiqué. François-Henri Pinault, président-directeur général de Kering, a déclaré : "Ce que Demna a apporté à la mode, à Balenciaga et au succès du groupe est immense. Sa force créative est exactement ce dont Gucci a besoin".>

Rubis

En 2024, le résultat net part de Rubis ressort à 342 millions d'euros, dans la fourchette de guidance de 340 à 375 millions d'euros, soit un repli de 4 % sur une base comparable et de 3 % en publié. Le résultat brut d'exploitation (RBE) s'élève à 721 millions d'euros, dans le haut de la fourchette de guidance de 675 à 725 millions d'euros, soit un recul de 3 % sur une base comparable et de 10 % en publié après une année 2023 record. En revanche, le cash-flow opérationnel est en hausse de 18%, à 665 millions d'euros, reflétant la forte amélioration du besoin en fonds de roulement en 2024.

Stef

Stef, spécialiste des services de transport et de logistique dédié aux produits alimentaires sous température contrôlée, a dévoilé un résultat net part du groupe de 157,2 millions d'euros de 2024 en retrait de 18%. L'Ebit s'inscrit en baisse de 9,7% à 228,4 millions d'euros. La marge opérationnelle se tasse à 4,8% après 5,7% en 2023. Le chiffre d'affaires ressort en croissance de 8,1% à 4,44 milliards d'euros dont 1,79 milliards d'euros pour l'activité internationale et 2,39 milliards d'euros pour l'activité en France

Virbac

Virbac a dévoilé ses résultats annuels 2024 d'où ressortent un résultat net part du groupe de 145,3 millions d'euros contre 121,3 millions un an plus tôt et un Ebit ajusté de 231,8 millions d'euros, en croissance de 23,2%. Le chiffre d'affaires 2024 ressort en hausse de 1,39 milliard d'euros, en amélioration de 12,1%. "En 2025, nous prévoyons à ce stade une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants entre 4 et 6%", précise le laboratoire vétérinaire dans un communiqué.

Les chiffres macroéconomiques

L'économie britannique s'est contractée de 0,1% en janvier après +0,4% en décembre. Le consensus visait une hausse de 0,1%.

L'inflation en données harmonisées en rythme annuel est ressortie à 2,6% en février en Allemagne contre un consensus de 2,8% après 2,8% en janvier. En rythme mensuel, elle ressort en hausse de 0,5% contre 0,6% attendu après un recul de 0,2% le mois précédent.

En France, l'inflation en février sera connue à 8h45.

Aux Etats-Unis, l'ndice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en mars sera publié à 15h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,15% à 1,0838 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont vu leur rebond d’hier cassé à la mi-séance par une nouvelle offensive de Donald Trump visant cette fois les alcooliers européens. Il menacé d'imposer 200% de droits de douane sur les vins, le champagne et les alcools de l'UE en réplique aux représailles annoncées hier par Bruxelles. Côté valeurs, Mersen a fini lanterne rouge du SBF120 après des perspectives jugées trop prudentes. Le CAC 40 a perdu 0,64% à 7968,21 points. L'EuroStoxx50 a reculé de 0,62% à 5326,36 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le rouge sur fond de vives tensions commerciales. La nouvelle offensive tarifaire de Donald Trump, vise les vins et spiritueux européens, alimente l'aversion pour le risque. Les investisseurs s'inquiètent également d'un possible "shutdown" aux Etats-Unis. Si les prix à la production sont ressortis légèrement sous les attentes, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont enregistré une baisse inattendue. Le Dow Jones s'est replié de 1,30% à 40813 points tandis que le Nasdaq a reculé de 1,96% à 17303 points.