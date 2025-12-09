 Aller au contenu principal
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 114,50
0,00%
Indices
Chiffres-clés

L'Europe boursière sous le signe de la prudence avant la Fed
information fournie par AOF 09/12/2025 à 08:29

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note prudente alors que cette journée de mardi donne le coup d'envoi de la réunion de la Fed qui livrera demain soir sa dernière décision de politique monétaire de l'année. Les investisseurs anticipent à une écrasante majorité une baisse de 25 points de base des taux. Les orientations futures de la banque centrale américaine et les propos de son président Jerome Powell sont, à l'heure actuelle, plus difficiles à cerner. Renault et Ford ont annoncé former une partenariat stratégique dans les véhicules particuliers et utilitaires.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Renault

Renault Group et Ford annoncent former un partenariat stratégique dans les véhicules particuliers et utilitaires, en commençant par deux véhicules électriques abordables en Europe, sur la plateforme Ampere de Renault Group. Les deux sociétés étudieront également la possibilité de collaborer dans le domaine des véhicules utilitaires en Europe, afin de développer et fabriquer ensemble certains véhicules utilitaires légers de marques Renault et Ford.

Catana Group

Sans surprise, les comptes de l’exercice 2024-2025 de Catana Group sont dégradés, dans un marché en retrait depuis 2023. Sur la période, le résultat net part du groupe est toujours un bénéfice, mais ce dernier s’est affaissé en passant de 29,7 à 13,6 millions d’euros. Le résultat opérationnel courant a suivi la même tendance à 17,4 millions d’euros, contre 38,1 millions d’euros un an plus tôt. De son côté, le chiffre d’affaires a fondu de 23,79%, à 174,9 millions d’euros. La marge brute a reculé de 130 à 92 millions d’euros.

Median Technologies

Median Technologies a signé un accord mondial non exclusif de distribution commerciale avec un acteur majeur américain de la santé. L’accord porte sur la future commercialisation d’eyonis LCS, le logiciel dispositif médical basé sur l’IA et développé par la société française pour le cancer du poumon.

Spie

Spie, acteur européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, annonce l’acquisition de Cyqueo en Allemagne. Spie élargit son portefeuille dans le secteur en pleine croissance de la cybersécurité et renforce ses capacités de conseil et d’intégration de solutions de sécurité pour des infrastructures informatiques complexes. Fondée en 2003 par Philipp et Patric Liebold, Cyqueo emploie 28 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros en 2024. Aucun détail financier sur cette opération n'a été divulgué.

Les chiffres macroéconomiques

L'excédent commercial en Allemagne ressort à 16,9 milliards d'euros en octobre alors que le consensus tablait sur 15,9 milliards d'euros. Il était de 15,3 milliards d'euros en septembre.

Aux Etats-Unis, la variation hebdomadaire de l'emploi ADP sera connue à 14h15 avant le rapport Jolts sur les ouvertures de postes en septembre à 16h00.

Vers 8h30, l'euro est stable à 1,1640 dollar.

Hier à Paris

Les indices européens ont clôturé autour de la stabilité à 48 heures de la dernière décision de politique monétaire de la Fed pour l'année 2025. Les commentaires des économistes ne manqueront pas. Une baisse de 25 points de base est largement anticipée. Côté valeurs, deux membres du CAC 40 ont réalisé des opérations financières. BNP Paribas a annoncé sa montée au capital de l'assureur belge Ageas, de 14,9 à 22,5%. L’Oréal a doublé sa participation de 10% à 20% dans le géant suisse Galderma. Le CAC 40 a cédé 0,08% à 8108,43 points et l'Eurostoxx 50 a gagné 0,01% à 5724,74 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la première séance de la semaine sur une note négative avant le verdict de la Fed programmé mercredi soir. Les investisseurs anticipent à leur grande majorité une troisième détente consécutive des taux. Au chapitre des valeurs, Paramount Skydance a grimpé après avoir lancé une contre-offre pour acquérir son concurrent Warner Bros Discovery valorisé 108,4 milliards de dollars, trois jours après l'annonce d'un accord de rachat de WBD par Netflix. Le Dow Jones s'est replié de 0,45% à 47739 points et le Nasdaq de 0,14% à 23545 points.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

