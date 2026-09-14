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L'Europe boursière sous le signe de la prudence
information fournie par Zonebourse 14/09/2026 à 10:29
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Les places du Vieux Continent connaissent des fortunes diverses ce matin, alors que les investisseurs doivent se concentrer sur le secteur de l'IA, le conflit au Moyen-Orient et ses conséquences sur le pétrole et l'inflation, de nombreuses statistiques à venir cette semaine et surtout la décision de plusieurs banques centrales, dont la Fed.

Après 1h30 de cotations, le CAC 40 abandonne 0,76%, à 8 119 points, à Francfort, le DAX 40 cède 0,59%, tandis qu'à Londres, le FTSE 100 gagne 0,47%.

Inquiétudes sur le secteur de l'IA

A Paris, les plus fortes baisses du CAC 40 sont pour STMicroelectronics (-4,89%), Legrand (-4,44%) et Schneider Electric (-4,53%). Ces valeurs, toutes liées à l'IA, sont pénalisées par Dario Amodei, le président-directeur général d'Anthropic. Dans un essai publié sur son site, il estime que le développement de l'IA devrait être volontairement ralenti, non pas pour stopper le progrès, mais pour donner aux mesures de sécurité suffisamment de temps pour suivre l'amélioration rapide des capacités des modèles. Il justifie ce changement de position par deux évolutions récentes. D'abord, l'IA serait entrée dans une phase d'accélération spectaculaire, notamment parce qu'elle devient elle-même capable de contribuer au développement de la prochaine génération de modèles. Ensuite, il cite plusieurs incidents récents montrant que des agents d'IA peuvent adopter des comportements imprévus ou mal alignés, avec à terme des risques majeurs en matière de cybersécurité.

Fait plutôt rare, Elon Musk est d'accord avec ces déclarations, ainsi que Sam Altman, le patron d'OpenAI qui a indiqué : "je suis d'accord avec Dario sur la nécessité de modérer le rythme à la frontière de l'IA. C'est l'un des principaux sujets de discussion que nous avons eus chez OpenAI ces dernières semaines".

En ce qui concerne le conflit au Moyen-Orient, Oman a annoncé le report d'une réunion prévue entre l'Iran et les pays du Golfe sur l'avenir du détroit d'Ormuz. Les cours du pétrole sont en hausse ce matin avec un WTI à New York qui avance de 0,56%, à 103,09 dollars, et un Brent de la mer du Nord à Londres qui gagne 0,77%, à 108,34 dollars.

Un agenda macro-économique chargé cette semaine

Le principal rendez-vous des prochains jours ce sera la décision de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine sur ses taux directeurs mercredi, qui sera suivi de celles de la Banque d'Angleterre et du Japon.

Avant cela, les investisseurs se concentreront dès demain sur les chiffres de l'inflation française d'août, ou sur l'indice ZEW allemand de septembre. Aucun indicateur d'envergure n'est programmé aujourd'hui.

En attendant, sur le marché des devises, l'euro se négocie contre 1,1535 dollar.

Côté valeurs

Outre les valeurs liées à l'IA qui sont dans le bas du palmarès, Capgemini est particulièrement recherché et gagne 4,37%. La société a signé un accord définitif de vente pour Capgemini Government Solutions.

Pernod Ricard avance de 2,26%, profitant logiquement de l'annonce du président américain, qui met fin aux 10% de frais douaniers sur le whiskey irlandais. Le groupe tricolore est en effet exposé à ce marché via sa marque Jameson, l'une de ses marques clés sur ce marché.

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