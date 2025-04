L'Europe boursière s'attend à un lundi noir

(AOF) - En écho aux bourses asiatiques, un lundi noir se profile en Europe après deux précédentes séances plombées par la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump. Le président américain ne semble pas inquiet par le plongeon des marchés financiers et compare les taxes douanières à des "médicaments". Après une première salve de 10% de droits de douane planchers qui ont pris effet samedi, des majorations s'appliqueront dès mercredi à des dizaines de pays, dont la Chine avec une surtaxe montant à 34%. Le baril de pétrole WTI est passé sous les 60 dollars, pour la première fois depuis 2021.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

McPhy Energy

McPhy Energy annonce que son conseil d’administration a pris acte de la démission, pour des raisons personnelles, de Jean-Baptiste Lucas en tant que directeur général. Un processus de recherche d’un nouveau directeur général est initié par le conseil d’administration, en collaboration avec le comité des nominations et des rémunérations. Jean-Baptiste Lucas exercera ses fonctions jusqu’à la nomination de son successeur, et au plus tard au 31 juillet 2025.

OVHCloud

OVHCloud (+19,60% à 10,65 euros) a bondi vendredi pour s'installer à la première place du SRD à rebours d'un marché plombé par l'offensive douanière déclenchée par Washington. Les investisseurs tablent sur une taxation des services numériques américains en représailles aux droits de douane annoncés hier, qui irait de pair avec un recours accru aux fournisseurs européens. La porte-parole du gouvernement français Sophie Primas a pointé jeudi sur RTL "les services numériques qui aujourd'hui ne sont pas taxés et qui pourraient l'être, les Gafam par exemple".

Société Générale

Société Générale (-10,45% à 34,54 euros) a affiché la plus forte baisse du CAC 40 vendredi. Les banques ont particulièrement souffert ce vendredi comme de nombreux autres secteurs, deux jours après l'annonce de l'offensive tarifaire de Trump depuis la Maison Blanche, laissant planer des craintes de récession mondiale. La guerre commerciale s'est intensifiée avec la riposte de la Chine aux tarifs douaniers massifs décidés par l'administration Trump. Pékin a annoncé son intention d'imposer des droits de douane de 34% sur tous les produits américains à partir du 10 avril.

Sodexo

Sodexo (-5,19% à 54,75 euros) a dévissé vendredi après que le groupe de restauration collective a dévoilé des résultats mitigés au premier semestre sur fond de perspectives revues à la baisse en mars. Le résultat net de 434 millions d'euros s'inscrit en recul de 12,5%, "principalement en raison d'une plus-value exceptionnelle au cours de l'exercice précédent". Le résultat opérationnel s'élève à 580 millions d'euros, en retrait de 9,7%. La société a, par ailleurs, déclaré un chiffre d'affaires consolidé de 12,5 milliards d'euros, en hausse de 3,1% par rapport à l'exercice précédent.

OVHCloud

OVHCloud (+19,60% à 10,65 euros) a bondi vendredi pour s'installer à la première place du SRD à rebours d'un marché plombé par l'offensive douanière déclenchée par Washington. Les investisseurs tablent sur une taxation des services numériques américains en représailles aux droits de douane annoncés hier, qui irait de pair avec un recours accru aux fournisseurs européens. La porte-parole du gouvernement français Sophie Primas a pointé jeudi sur RTL "les services numériques qui aujourd'hui ne sont pas taxés et qui pourraient l'être, les Gafam par exemple".

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle a reculé de 1,3% en février en Allemagne après avoir augmenté de 2% en janvier. Elle était attendue en retrait de 0,9%.

Les ventes au détail en février en zone euro seront connues à 11h00.

Vers 8h30, l'euro progresse de 0,48% à 1,1014 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont, comme hier, fortement chuté, deux jours après l'annonce de tarifs douaniers plus élevés qu'attendu par Donald Trump. La guerre commerciale a pris un nouveau tournant, la Chine ayant annoncé imposer des droits de douane de 34% sur tous les produits américains à compter du 10 avril. Le rapport sur l'emploi US en mars, bien meilleur qu'espéré, a été relégué au second rang. Subissant une troisième séance de suite dans le rouge, le CAC 40 a perdu 4,26% à 7274,95 points et a cédé 8,10% sur la semaine. L'EuroStoxx 50 a chuté de 4,29% à 4894 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont fortement dévissé, comme la veille, après la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump et la riposte annoncée de la Chine. Après une première salve de 10% de droits de douane planchers qui ont pris effet samedi, des majorations s'appliqueront dès mercredi à des dizaines de pays, dont la Chine avec une surtaxe montant à 34%. Les principaux indices américains ont enregistré leur plus forte baisse en deux jours depuis la période du Covid en 2020. Le Dow Jones a dégringolé de 5,50% à 38314 points et le Nasdaq de 5,82% à 15587 points.