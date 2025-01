L'Europe boursière retrouve des couleurs après une séance dense

(AOF) - Dans le désordre hier, les marchés actions européens ont clôturé en territoire positif au terme d'une séance animée par les données sur l'inflation US et les résultats trimestriels -solides et meilleurs qu'attendu- de quatre banques américaines. L'inflation a de nouveau accéléré en décembre outre Atlantique, pour le troisième mois d'affilée, faisant ainsi remonter les anticipations de baisse de taux pour 2025. A Paris, Bureau Veritas a tiré son épingle de jeu tout comme Ubisoft. Le CAC 40 a progressé de 0,69% à 7474 points et l'EuroStoxx 50 de 1,34% à 5047 points.

En Europe, l'action Ashmore a gagné 5,72% à 155,30 pence à la Bourse de Londres, le gestionnaire d'actifs spécialisé dans les pays émergents ayant dévoilé une décollecte plus faible que prévu au deuxième trimestre, clos fin décembre. Sur le trimestre, les actifs sous gestion ont reculé de 6% à 48,8 milliards de dollars. Ashmore met en cause une décollecte de 0,4 milliard de dollars et une performance négative de ses investissements de 2,6 milliards de dollars. Au cours du trimestre, le gérant d'actifs a clôturé un fonds monétaire qui comprenait 0,2 milliard de dollars de dépôts en espèces du groupe.

A Paris, Bureau Veritas (+2,02% à 30,30 euros) a terminé dans le vert à la faveur d'un possible rapprochement avec le mastodonte suisse de la certification SGS (-3,91% à 89,02 francs suisses). Après des informations divulguées par l'agence Bloomberg, Bureau Veritas confirme, comme le groupe genevois dans un communiqué séparé, être en discussions avec son homologue helvétique. "Rien ne garantit que ces discussions aboutissent à une quelconque transaction ou accord. Bureau Veritas ne fera pas d'autre commentaire à ce stade et communiquera en tant que de besoin", précise l'entreprise française.

Nexans (+4,07% à 94,50 euros) a fini en nette hausse après avoir remporté le contrat pour le projet LanWin2, d'une valeur d'1 milliard d'euros, au titre de l'accord-cadre signé avec TenneT en mai 2023. Ce projet EPCI couvre la conception, la fourniture, la construction et l'installation de 250 km de câbles d'exportation terrestres et sous-marins de 525 kV à courant continu haute tension, en polyéthylène réticulé (CCHT, XLPE).

Les chiffres macroéconomiques du jour

En rythme annuel, au Royaume-Uni, les prix à la consommation s'élèvent à 2,5% en décembre contre 2,6% attendu après 2,6% le mois précédent. En rythme mensuel, ils ont augmenté de 0,3% après +0,1% en novembre .

En décembre 2024, l’indice des prix à la consommation en France augmente de 0,2 % sur un mois, après ‑0,1 % en novembre, précise l'Insee ce mercredi. Cette hausse des prix s’explique par le rebond saisonnier des prix des transports aériens (+16,7 % après ‑11,4 %) qui entraîne à la hausse les prix des services (+0,5 % après ‑0,3 %). Les prix de l’énergie augmentent aussi sur un mois (+0,7 % après +0,2 %), notamment ceux du gaz (+1,5 % après ‑0,5 %) et des produits pétroliers (+1,0 % après +0,5 %).

Pour la deuxième année consécutive, le PIB en Allemagne s'est contracté. Il a reculé en 2024 de 0,2% après un repli de 0,3% en 2023, selon les données fournies ce mercredi par Destatis, l'Office fédéral de la statistique.

L'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 2,9% en décembre, en rythme annuel, en ligne avec les attentes, après 2,7% en novembre. La progression en rythme mensuel est de 0,4%, en ligne avec le consensus après une progression de 0,3% le mois précédent. L'inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 3,2% en rythme annuel, contre un consensus de 3,3%, et à 0,2% en rythme mensuel, contre 0,3% attendus.

L'indice manufacturier de la Fed de New York est ressorti à -12,60 en janvier contre +2,10 en décembre. Il était attendu en hausse à +2,70%.

Le Livre Beige de la Fed sur la santé de l'économie américaine sera connu à 20h00.

A la clôture, l'euro se replie de 0,31% à 1,0276 dollar.