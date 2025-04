L'Europe boursière retient son souffle avant les droits de douane réciproques

(AOF) - En hausse hier, les Bourses européennes sont attendues sur une note prudente à l'ouverture de ce mercredi alors que Donald Trump exposera dans la soirée à la Maison Blanche les nouveaux droits de douane réciproques. Cette date du 2 avril est appelée "Jour de Libération" par le président américain. Hier, Wall Street a fini en ordre dispersé. Sur le front des statistiques, les investisseurs auront le regard tourné vers les Etats-Unis avec notamment au menu l'enquête ADP sur l'emploi privé en mars.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Argan

Argan enregistre au premier trimestre 2025 des revenus locatifs de 52,9 millions d'euros, en hausse de 10% par rapport à la même période de l'exercice précédent. La croissance provient pour l'essentiel de l'effet année pleine des 8 livraisons de 2024, intervenues principalement au deuxième semestre, ainsi que de la révision des loyers (+ 3,45%) au 1er janvier 2025. Sur cette base, la foncière confirme l'objectif annuel d'une progression de 6% de ses revenus locatifs en 2025 à 210 millions d'euros.

Crédit Agricole S.A.

Crédit Agricole S.A. annonce que la BCE a autorisé le groupe bancaire -dans le cadre du régime de participation qualifiée – à franchir le seuil de 10% du capital de Banco BPM et, par conséquent, à détenir une participation allant jusqu'à 19,9%. Au cours quatrième trimestre 2024 et du premier trimestre 2025, Crédit Agricole S.A. a conclu des instruments additionnels relatifs aux actions Banco BPM et dispose désormais d'une position en produits dérivés portant sur 9,9% du capital du groupe bancaire italien.

Obiz

Obiz, plateforme digitale de marketing relationnel responsable, annonce ajuster son objectif d’Ebitda pour l’exercice 2024. Après trois années de forte croissance, ponctuées par trois acquisitions, la société constate une évolution de ses mix prix et activités au sein de l’activité de boutiques e-commerce. En conséquence, l'Ebitda n’atteindra pas l’objectif de 3,5 millions fixé initialement, et devrait se situer en deçà du niveau de 2023.

Valneva

Valneva, société spécialisée dans les vaccins, a annoncé que la Commission Européenne a accordé une autorisation de mise sur le marché à Ixchiq , son vaccin à dose unique pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya chez les personnes âgées de 12 ans et plus. Cet élargissement d’indication s’ajoute à l’autorisation de mise sur le marché octroyée pour les adultes reçue en juillet 2024. Avec cette autorisation, Ixchiq est désormais disponible à la commercialisation pour les adolescents dans l'UE, en Norvège, au Liechtenstein et en Islande.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'enquête ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis en mars sera connue à 14h15 avant les commandes à l'industrie en février à 16h00 et l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 16h30.

Vers 8h30, l'euro cède 0,04% à 1,0792 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont fini cette première séance d’avril en hausse après plusieurs séances consécutives de baisse. Donald Trump a prévu de dévoiler mercredi de nouveaux droits de douane dits "réciproques" qui pourraient atteindre 20% sur la plupart des importations. Avant le rapport ADP demain et les chiffres de l’emploi américain vendredi, les investisseurs ont pris connaissance des ouvertures de postes en février, inférieurs aux attentes selon le rapport Jolts. L'indice CAC 40 a rebondi de 1,10% à 7876,36 points. L'EuroStoxx50 a, lui, progressé de 1,38% à 5320,69 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fini en ordre dispersé à la veille de la mise en place des droits de douane réciproques voulus par Donald Trump. Ces nouvelles mesures devraient être exposées à la Maison Blanche après la fermeture de Wall Street. Sur le front des statistiques, l'indice des directeurs d'achat (ISM) manufacturier en mars s'inscrit en zone de contraction et ressort sous les attentes. Par ailleurs, les ouvertures de postes (JOLTS) sont moins élevées que prévu en février. Le Dow Jones s'est effrité de 0,03% à 41989 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,87% à 17449 points.