L'Europe boursière replonge après l'entrée en vigueur des taxes réciproques

(AOF) - Après l'accalmie d'hier, les Bourses européennes sont de nouveau dans le rouge alors que les taxes dites réciproques sont entrées en vigueur ce mercredi. Hier, Washington a confirmé une taxation supplémentaire des produits chinois de 104% au total. Autre élément inquiétant, la hausse des taux longs se poursuit aux Etats-Unis en dépit des craintes de récession. Cette progression suscite plus de questions, que de réponses. Le cours du baril de WTI s'affiche sous les 60 dollars, au plus bas depuis février 2021. Le CAC 40 cède 2,97% à 6889 points et l'EuroStoxx 50 fléchit de 2,68% à 4685 points.

" Nous allons annoncer très prochainement une taxe douanière importante sur les produits pharmaceutiques " a annoncé le président américain hier lors d'un événement organisé au Comité national républicain du Congrès. Les valeurs européennes du secteur pharmaceutique plombent les indices après ces déclarations, alors que la santé était jusqu'ici exclue de l'offensive douanière de l'administration américaine. Sanofi (-5,80% à 87,8 euros) affiche la plus forte baisse du Cac 40 et de l'EuroStoxx50.

Accor (-1,73% à 36,87 euros) annonce un renforcement de sa présence en Inde avec le lancement d’une organisation unifiée et autonome, avec son partenaire historique, InterGlobe, premier conglomérat indien du voyage. Selon le groupe français, l’objectif est de créer l’acteur hôtelier à la croissance la plus rapide en Inde, avec l’ambition d’exploiter un réseau de 300 hôtels sous enseigne Accor d’ici 2030. Accor exploite actuellement 71 hôtels dans le pays (40 supplémentaires en cours de développement), couvrant l'ensemble des segments, de l'économique au luxe.

Riber (-4,67% à 2,44 euros) a déclaré un résultat net de 4,1 millions d'euros, en croissance de 21,4%, au titre de son exercice 2024. L'Ebitda du spécialiste des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l'industrie des semi-conducteurs s'affiche à 4,5 millions d'euros, en progression de 14,4% et le chiffre d'affaires à 41,2 millions d'euros en amélioration de 4,8%. La marge brute s'établit à 14,8 millions d'euros, en hausse de 12,1%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis les stocks de grossistes en février sont attendus à 16h00 avant l évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 16h30.

L'indice de volatilité Vix, qui mesure le degré d'incertitude sur les marchés, évolue proche de 50. Il avait dépassé 80 lors de la dernière financière et de la pandémie de Covid.

A la mi-séance, l'euro progresse de 0,74% à 1,1040 dollar.