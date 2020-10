Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Europe boursière remonte prudemment avec les futures US Reuters • 20/10/2020 à 11:13









A general view of the Palais Brongniart, former Paris Stock Exchange, located Place de la Bourse, downtown Paris par Laetitia Volga PARIS (Reuters) - Excepté le Dax, les principales Bourses européennes évoluent en hausse mardi, soutenue par la perspective d'un rebond à Wall Street où les futures sur indices sont en hausse bien que la peur de l'échec des négociations sur le plan de relance aux Etats-Unis reste dans les esprits. À Paris, l'indice CAC 40 prend 0,7% à 4.963,89 points vers 08h25 GMT. À Francfort, le Dax cède moins de 0,1% et à Londres, le FTSE gagne 0,21%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro avance de 0,19%, le FTSEurofirst 300 de 0,19% et le Stoxx 600 de 0,17%. Les investisseurs européens portent une nouvelle fois leur regard vers les Etats-Unis où les tractations sur le plan de relance devraient reprendre dans la journée entre le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, et la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, qui a fixé à ce mardi la date butoir pour un accord sur un nouveau plan de soutien à l'économie américaine. "Il devient évident que malgré les paroles chaleureuses de Nancy Pelosi, qui souhaite qu'un accord soit conclu avant le 3 novembre, la probabilité qu'un accord soit conclu n'est pas plus grande aujourd'hui qu'il y a une semaine, le délai pour y parvenir semblant se refermer rapidement", a déclaré Michael Hewson chez CMC Markets. Sur le front sanitaire, les voyageurs quittant le Royaume-Uni par avion seront soumis à un dépistage du coronavirus d'une durée d'une heure avant d'embarquer, une mesure destinée à favoriser la reprise des liaisons aériennes internationales, a rapporté mardi The Times. VALEURS En Bourse, l'indice Stoxx des transports et des loisirs (+0,8%) signe la plus forte hausse sectorielle tandis que le compartiment de l'énergie accuse la plus importante baisse (-0,59%). A Paris, après une ouverture en hausse, Rémy Cointreau lâche 1,27% en dépit de la révision à la hausse de son objectif de résultat opérationnel courant pour son premier semestre 2020-2021. Accor gagne 4,92%, dopé par un relèvement de recommandation de deux échelons de JPMorgan, convaincu que le groupe saura sortir renforcé de la crise grâce notamment à la rationalisation de ses coûts et la simplification de ses activités. Les analystes estiment également que les inquiétudes concernant l'avenir des voyages d'affaires sont exagérées au sein de l'hôtellerie, qui retrouvera son niveau de rentabilité plus rapidement que les services de restauration. En tête du Stoxx 500, Logitech grimpe de 18,47%, le fabricant de périphériques informatiques ayant publié un résultat trimestriel en hausse et relevé ses prévisions annuelles. La banque suisse UBS gagne 2,61% après avoir vu son bénéfice doubler au troisième trimestre. WALL STREET Les futures sur les indices américains signalent pour le moment une ouverture en hausse de 0,5% à 0,6% au lendemain d'une séance en baisse, au terme de laquelle les investisseurs, optimistes en début de journée, ont été rattrapés par l'absence de progrès tangibles sur la voie d'un nouveau plan de relance de l'économie américaine sur fond de crise sanitaire. [.NFR] Lundi, l'indice Dow Jones a cédé 1,44%, le S&P-500, plus large, a perdu 1,63% et le Nasdaq Composite a reculé de 1,65%. EN ASIE Les incertitudes sur la capacité des républicains et des démocrates à se mettre d'accord sur le plan de relance aux Etats-Unis a pesé au Japon où le Nikkei a perdu 0,44%. Les marchés chinois ont fini calmement en hausse, portés par les signes de reprise de l'économie après les statistiques publiées lundi. Le CSI300 des grandes capitalisations a pris 0,8% et l'indice composite à Shanghai a gagné 0,47%. TAUX/CHANGES Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans est en hausse d'un point de base à 0,779% dans les échanges en Asie. Son équivalent allemand est stable à -0,622% dans les premiers échanges. Les variations sont limitées du côté des change où le dollar évolue peu face à un panier de devises de référence après avoir perdu 0,27% la veille grâce aux espoirs des cambistes quant à la conclusion d'un accord de relance aux Etats-Unis. L'euro avance à 1,1782 dollar, soit un gain de 0,12%. PÉTROLE Les cours du pétrole reculent pour un quatrième jour consécutif en raison de l'augmentation de la production en Libye et des craintes sur la demande avec la résurgence des contaminations par le coronavirus. Le Brent perd 0,52% à 42,4 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,29% à 40,71 dollars. (Laetitia Volga, édité par)

