L'Europe boursière prudente avant le rendez-vous de la Fed

LES BOURSES EUROPÉENNES OUVRENT SANS GRAND CHANGEMENT par Blandine Henault PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent sans grand changement mercredi dans la matinée, la prudence dominant avant les annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale attendues dans la soirée. À Paris, l'indice CAC 40 avance de 0,24% à 5.080,06 points vers 08h15 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,18% et à Londres, le FTSE recule de 0,31%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro avance de 0,27%, le FTSEurofirst 300 s'adjuge 0,17% et le Stoxx 600 gagne 0,32%. Les investisseurs ont salué mardi plusieurs indicateurs économiques solides en Chine, en Allemagne et aux Etats-Unis mais ils devraient limiter les initiatives avant les décisions qu'annoncera dans la soirée la Réserve fédérale à l'issue de deux jours de réunion de politique monétaire. "Il n'est pas certain que l'évènement du jour que constitue la réunion de la banque centrale américaine provoque d'importants remous. Pour beaucoup d'investisseurs, tout a déjà été dit à Jackson Hole, notamment concernant l'inflation. La mise à jour des prévisions économiques de l'institut d'émission sera toutefois à surveiller, notamment les anticipations concernant l'évolution du taux de chômage", observent les analystes de Saxo Banque. Avant cela, les opérateurs de marché prendront connaissance des ventes au détail aux Etats-Unis à 12h30 GMT. VALEURS Le secteur de la distribution est en vedette après la publication des résultats trimestriels du groupe de prêt-à-porter espagnol Inditex (+4,6%) qui a renoué avec les bénéfices sur les trois mois à fin juillet. Cette publication suit celle très bien accueillie la veille de H&M (+4,27%). L'indice Stoxx de la distribution gagne ainsi 1,2%, plus forte hausse sectorielle en Europe. A Paris toutefois, Casino abandonne 3,99% après un abaissement de recommandation de JPMorgan à "neutre". EN ASIE La Bourse de Tokyo a grappillé 0,09% à la clôture avant les annonces de la Fed et après la désignation sans surprise de Yoshihide Suga comme nouveau Premier ministre. Les Bourses chinoises ont reculé, pénalisées par le repli des valeurs de la santé et de la consommation en réaction aux critiques de certains experts sur l'innoculation à des dizaines de milliers de Chinois de vaccins expérimentaux contre le coronavirus. L'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale a abandonné 0,66%. A WALL STREET Les contrats à terme sur les indices américains évoluent en légère hausse après une séance positive la veille, marquée par une série de bons indicateurs économiques. L'indice Dow Jones a fini mardi quasiment stable (+0,01%) à 27.995,6 points et le S&P-500 a pris 0,52%, à 3.401,2 points. De son côté, le Nasdaq Composite a progressé de 1,21% à 11.190,32 points. CHANGES/TAUX Les mouvements sont limités sur le marché des devises en amont des décisions de la Fed. L'indice dollar, qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de devises de référence, est stable. L'euro avance de 0,2% face au dollar, autour de 1,1864, et le yen gagne également 0,2%, à un plus haut de deux semaines. Même tendance atone sur le marché obligataire où le rendement des Treasuries à dix ans est stable, à 0,6756%, de même que son équivalent allemand à -0,483%. PÉTROLE Les cours du brut progressent à nouveau mercredi, soutenus par les perturbations dans la production américaine avec l'arrivée de l'ouragan Sally dans le Golfe du Mexique et l'annonce par l'American Petroleum Institute d'une baisse des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière. Le baril de Brent avance de 2,1% à 41,44 dollars et celui du brut léger américain (WTI) gagne 2,4% à 39,22. (Édité par Patrick Vignal)

Valeurs associées FTSE 100 FTSE Indices +0.07%