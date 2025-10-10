L'Europe boursière entre méfiance et défense avant la confiance

(AOF) - Les marchés européens reculent légèrement. Après la démission de Sébastien Lecornu lundi, les investisseurs devraient connaître d'ici la fin de la journée le nouveau locataire de Matignon. En attendant, le spread franco-allemand se resserrent. Aux Etats-Unis, ils seront attentifs à l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour le mois d'octobre. Le secteur de la défense recule alors que l'accord de cessez-le-feu est entré en vigueur à Gaza. Vers 12 heures, le CAC 40 s'effrite de 0,01% à 8038,79 points tandis que l'EuroStoxx50, cède 0,17% à 5615,86 points.

En Europe, Hays grimpe de 4,86%, à 60,45 pence, à la bourse londonienne. Le cabinet de recrutement britannique a fait part d'un repli de 8 % de ses commissions nettes à périmètre comparable au premier trimestre. En juin, le groupe avait lancé un profit warning, anticipant une baisse de plus de 57% de son bénéfice d'exploitation annuel, à environ 45 millions de livres, là où les analystes ciblaient 56,4 millions de livres. Le groupe doit faire face à des conditions de marché difficiles à court terme et estime que cette situation devrait perdurer jusqu'à l'exercice 2026.

A Paris, Stellantis (+ 1,23 %, à 9,347 euros) se distingue dans le haut du palmarès du CAC 40 grâce à l'annonce d'une hausse des facturations consolidées de 13 %, à 1,3 million d'unités, au troisième trimestre. Les facturations désignent le volume de véhicules livrés aux concessionnaires, aux distributeurs ou directement par la société aux clients particuliers et aux flottes, ce qui permet de comptabiliser le chiffre d'affaires. Le constructeur automobile multi-marques indique que la majeure partie de cette augmentation est due à l'Amérique du Nord (+ 35%).

Goldman Sachs a dégradé sa recommandation sur le titre ArcelorMittal passant d'Acheter à Neutre et a légèrement rehaussé son objectif de cours : de 32,20 à 33 dollars. Suite à cette dégradation, l'action du groupe sidérurgique affiche la plus forte baisse du CAC 40, reculant de 2,91% à 33,32 euros. Le groupe sidérurgique a connu une forte hausse mercredi à la suite de la présentation par la Commission européenne d'un plan visant à lutter contre les effets négatifs des surcapacités mondiales sur le secteur en Europe.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, les données préliminaires de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour le mois d'octobre seront publiées à 16h00.

Vers 12h00, l'euro rebondit de 0,12% à 1,1580 dollar.