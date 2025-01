L'Europe boursière en zone positive hormis Paris, pénalisé par le luxe

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé dans le vert, à l'exception notable de la place parisienne plombée par les résultats annuels de LVMH. Le groupe de luxe, qui a terminé à l'avant-dernière place du CAC 40, a accusé un recul de 17% de son bénéfice net. Kering et L'Oréal ont complété le podium des trois plus fortes baisses de l'indice phare de la place parisienne. Les investisseurs prendront connaissance du verdict de la Fed dans la soirée, avant celui de la BCE demain. Le CAC 40 a reculé de 0,32% à 7872 points tandis que l'EuroStoxx 50 a progressé de 0,61% à 5227 points.

ASML a bondi de 5,83% à 684,30 euros à la bourse d'Amsterdam. L’équipementier pour le secteur des semi-conducteurs a dépassé les attentes au quatrième trimestre 2024, boosté par l'essor de l'intelligence artificielle. Une performance qui profite aux valeurs européennes du secteur dont Soitec (+7,41% à 87,75 euros) et STMicroelectronics (+1,72% à 24 euros), à Paris. Les prises de commandes d'ASML sont ressorties à 7,088 milliards d'euros, nettement supérieures au consensus (3,99 milliards d'euros), après 2,63 milliards d'euros au troisième trimestre 2024.

LVMH (-4,98% à 713,20 euros) a affiché la deuxième plus forte baisse de l'indice CAC 40, au lendemain de la publication de résultats décevants en 2024. Le propriétaire de la marque Christian Dior entraîne dans son sillage Kering (-6,51% à 243,35 euros), Hermès (-0,71% à 2643 euros) et L'Oréal (-2,63% à 357,95 euros). Le groupe de luxe dirigé par Bernard Arnault a été pénalisé notamment par la faiblesse de la demande asiatique. Il a fait face à un environnement économique et géopolitique difficile et une base de comparaison élevée, après des années de croissance exceptionnelle post-Covid.

Rémy Cointreau (-7,35% à 55,45 euros) a fermé la marche de l'indice SBF 120 après avoir enregistré un chiffre d'affaires 9 mois de 787,8 millions d'euros, en baisse de 17,8% en organique. Le groupe de vins et de spiritueux réajuste ses prévisions de ventes annuelles dans le bas de la fourchette (proche de -18% en organique).

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, les stocks de grossistes ont reculé de 0,5% au mois de décembre contre une hausse attendue de 0,2% et après une baisse de 0,1% en novembre.

Les stocks de pétrole brut ont augmenté de 3,463 millions de barils la semaine dernière aux Etats-Unis contre un repli de 1,017 million de barils la semaine précédente, selon l'agence américaine d'information sur l'énergie. Ils étaient attendus en hausse de 2,200 millions de barils. En outre, les stocks d'essence ont progressé de 2,957 millions de barils (contre une hausse attendue de 2 millions de barils) tandis que ceux des produits distillés, dont le fioul domestique, ont reculé de 4,994 millions de barils (contre un repli attendu de 2,750 millions de barils).

La décision de la Fed sera rendue à 20h00.

A la clôture, l'euro cède 0,14% à 1,0414 dollar.