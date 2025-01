L'Europe boursière en ordre dispersé avant l'intervention de Trump à Davos

(AOF) - Les marchés actions européens évoluent sans direction claire. Les investisseurs scruteront avec attention l'intervention de Donald Trump lors d'une visioconférence programmée à 17h00 devant le forum économique mondial de Davos. Parmi les sujets qui pourraient y être abordés figurent les menaces de surtaxes douanières contre le Mexique, le Canada, l'Union européenne ou la Chine. Côté valeurs, Interparfums recule après des ventes annuelles qui ont déçu les investisseurs. Vers midi, le CAC 40 gagne 0,23% à 7 855,17 points et l'Eurostoxx 50 perd 0,05% à 5 203,22 points.

Puma chute de 18,37% à 34,17 euros à la Bourse de Francfort. Le fabricant allemand de vêtements de sport a dégagé en 2024 un bénéfice net de 282 millions d'euros contre 305 millions d'euros un an plus tôt. Au quatrième trimestre, les ventes ont progressé de 9,8% en données corrigées des variations monétaires, pour atteindre 2,289 milliards d'euros - une performance inférieure au consensus qui visait 12% - et de 4,4% à 8,817 milliards d'euros, sur l'ensemble de l'exercice 2024. Sur l'année, la marge brute s'est améliorée de 110 points de base à 47,4%.

Interparfums (-0,71% à 42,05 euros) recule à Paris après la publication de son chiffre d'affaires 2024 qui a déçu les investisseurs. Celui-ci ressort en hausse de 10,3% à 880,5 millions d'euros, alors que les marchés anticipaient des revenus à hauteur de 889 millions d'euros. Comme attendu, il se situe bien dans la fourchette estimée par le groupe en novembre dernier : entre 880 et 890 millions d'euros. En France, les revenus affichent la plus forte progression (28%). Le chiffre d'affaires est le plus élevé en Amérique du Nord : 332,2 millions d'euros (+3%).

Aubay (-3,69% à 44,35 euros) affiche une des plus fortes baisses du marché SRD après avoir publié un chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2024 de 540,3 millions d'euros, en hausse organique de 1,2%, dont 3,3% au cours du second semestre. Le spécialiste des services numériques souligne que "ce chiffre d'affaires s'inscrit dans la fourchette annoncée en début d'exercice et que cette performance s'appuie sur un taux de productivité des consultants en hausse de 0,9 point à 93,7% et sur la poursuite de la hausse des prix de vente, qui ont compensé le léger recul de l'effectif".

Les chiffres macroéconomiques du jour

En janvier 2025, le climat des affaires en France est quasi stable. À 95, l’indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchands, gagne un point (après arrondi), et reste en deçà de sa moyenne de longue période (100). Le climat des affaires est stable dans les services, le bâtiment et le commerce de détail et se dégrade dans l'industrie et le commerce de gros.

Les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis seront publiées à 14h30.

En zone euro, les données sur la Confiance des consommateurs en janvier seront connues à 16h.

Aux Etats-Unis, les données sur les stocks de gaz naturel seront publiées à 16h30 et celles sur les stocks de pétrole brut à 18h.

Vers midi, l'euro est stable à 1,0412 dollar.