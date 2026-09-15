L'Europe boursière en mauvaise posture à la veille du verdict de la Fed

Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi, les investisseurs optant pour la prudence à la veille de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. A Paris, le CAC 40 a enregistré une deuxième séance consécutive de repli, cédant 0,34% à 8 090 points. Même sanction pour l'Euro Stoxx 50 qui a perdu 0,35%. Le DAX s'est effrité de 0,07% et le FTSE 100 de 0,37%.

La tendance était également négative à Wall Street. Vers 17h45, le Dow Jones abandonnait 0,85% et le Nasdaq 0,71%, dans un contexte toujours marqué par des rendements obligataires élevés et les tensions sur les prix de l'énergie.

Le rendement du Treasury américain à dix ans est revenu autour de 5%, après avoir atteint 5,03% en séance, un niveau inédit depuis 2007. Les taux souverains européens sont également restés sous pression : le rendement du Bund allemand à dix ans s'est hissé à 3,53%, au plus haut depuis 2009, tandis que son équivalent français a atteint 4,50%.

Les cours du Brent évoluent toujours à un niveau élevé, autour des 108 dollars le baril, et les tensions géopolitiques restent donc un facteur de vigilance, alors que l'Arabie saoudite a promis de riposter "avec fermeté" à de nouvelles attaques des Houthis du Yémen.

La trajectoire de la Fed au coeur des préoccupations

Tous les regards sont désormais tournés vers la Fed, qui rendra sa décision mercredi soir. Les investisseurs anticipent majoritairement une hausse des taux, qui serait la première depuis juillet 2023. Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions, prévoit un relèvement de 25 points de base, portant la fourchette des taux directeurs à 3,75-4,00 %.

Jeff Schulze, responsable de la stratégie économique et de marché chez ClearBridge Investments, filiale de Franklin Templeton, privilégie également le scénario d'une hausse de 25 points de base. Il souligne notamment la récente remontée des prix du pétrole, la solidité du marché du travail et la persistance des pressions inflationnistes.

Les banques centrales resteront au premier plan durant le reste de la semaine, avec les décisions de la Banque d'Angleterre jeudi et de la Banque du Japon vendredi.

Le ZEW déçoit en Allemagne

Sur le front des indicateurs, l'indice ZEW mesurant le sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques s'est établi à 34,7 points en septembre, contre 37 attendus par le consensus, après 34,2 en août.

A Paris, Seb a reculé de 2,87% après l'annonce de la nomination de Loïc Moutault au poste de directeur général à compter du 1er octobre. Il succédera à Stanislas de Gramont, qui quitte ses fonctions après huit années à la tête du spécialiste du petit électroménager. Thierry de La Tour d'Artaise reste président du conseil d'administration.

Société Générale a baissé de 0,93% dans un contexte de désamour pour son secteur dans son ensemble à l'échelle européenne, comme le montrent les baisses de 1,46% pour BNP Paribas à Paris, de 2,37% pour Deutsche Bank à Francfort ou encore de 2,24% pour UniCredit à Milan.

Ailleurs en Europe, le spécialiste des produits de beauté, soins et parfums Puig (-2,17%) a annoncé avoir porté sa participation de 50 à 100% dans ISDIN à la suite d'un accord avec Corporacion Químico-Farmacéutica Esteve (CQFE). Aux termes de l'accord, Puig versera 900 millions d'euros en numéraire à CQFE à la clôture de l'opération attendue au 1er trimestre 2027.

Sur le marché des changes, l'euro cède 0,06% à 1,540 dollar.