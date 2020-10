Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Europe boursière en hausse, rassurée sur l'état de santé de Trump Reuters • 05/10/2020 à 09:57









LES BOURSES EUROPÉENNES OUVRENT EN HAUSSE par Laetitia Volga PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes ont ouvert en hausse lundi, portées par les annonces concernant l'amélioration de la santé de Donald Trump qui pourrait regagner la Maison blanche dans la journée. À Paris, l'indice CAC 40 gagne 0,62% à 4.854,85 points vers 07h40 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,55% et à Londres, le FTSE s'octroie 0,41%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro avance de 0,53%, le FTSEurofirst 300 de 0,42% et le Stoxx 600 de 0,64%. Si des informations contradictoires ont circulé ce week-end sur l'état de santé de Donald Trump, les marchés semblent retenir que le président américain pourrait regagner la Maison blanche dès ce lundi selon les médecins qui le soignent dans l'hôpital militaire où il a été admis vendredi. La contamination de Donald Trump a néanmoins remis l'accent sur la dégradation de la situation sanitaire dans le monde. En France, Paris et les trois départements de la petite couronne vont basculer en zone d'alerte maximale pour freiner la propagation de l'épidémie de COVID-19. La ville de New York s'apprête également à placer à nouveau sous confinement certaines zones identifiées comme des foyers de contamination. Les investisseurs seront également attentifs à la publication des indices PMI européens définitifs dans les services pour le mois de septembre. VALEURS En Bourse, l'ensemble des secteurs européens sont en hausse dans les premiers échanges dont celui de l'énergie (+1,35%) qui profite de la remontée des cours du brut, celui des banques (+1,18%) et des transports et loisirs (+1,36%). A Paris, Accor gagne 3,55% en tête du CAC 40, devant Société générale (+2,21%) et Renault (+2,31%). Suez cède 2,55%, le groupe estimant que l'opération proposée par Veolia (-0,27%) demeurait hostile en dépit des nouvelles propositions de son concurrent. L'opérateur de cinémas Cineworld chute de 34,63% à Londres après avoir annoncé la fermeture temporaire de toutes ses salles aux États-Unis et au Royaume-Uni en raison de l'impact de la crise sanitaire. A Milan, Nexi gagne 3,76% après avoir annoncé une fusion avec son concurrent SIA pour créer un groupe de paiements numériques d'une capitalisation supérieure à 15 milliards d'euros. EN ASIE Alors que les Bourses de Chine continentale sont toujours fermées en raison de la fête nationale, la Bourse de Tokyo a rebondi dans la foulée des annonces jugées rassurantes sur l'état de santé de Donald Trump. L'indice Nikkei a gagné 1,23%. A WALL STREET Les futures sur les indices américains suggèrent que Wall Street devrait gagner environ 0,5% après le repli accusé en fin de semaine à la suite de l'annonce du test positif de Donald Trump au nouveau coronavirus. L'indice Dow Jones a cédé vendredi 0,48% à 27.682,81 points. Le S&P-500 a perdu 0,96%, à 3.348,44 points et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 2,22% à 11.075,02 points. CHANGES Le yen recule de 0,26% face au dollar, la perspective d'un retour de Donald Trump dès ce lundi à la Maison blanche favorisant les dégagements sur cette valeur refuge. Le repli du dollar, qui tend également à être considéré comme un actif plus sûr, est en revanche moins net. L'indice mesurant ses variations par rapport à un panier de référence cède 0,05%. "Il existe une multitude d'informations sur la gravité de l'état de santé de Trump, ce qui complique la tâche des acteurs du marché", a déclaré Daisuke Uno, stratégiste en chef chez Sumitomo Mitsui. Les cambistes expliquent également la faible variation du dollar par l'absence d'avancées concrètes sur le plan de relance américain. L'euro prend pour sa part moins de 0,1%, autour de 1,1725 dollar. TAUX Le regain d'appétit se traduit par une légère du rendement des Treasuries à dix ans à 0,7039%. Sur le marché européen, les taux des emprunts d'Etat de référence sont en revanche en léger repli avant la publication des indices PMI des services. Le rendement du Bund allemand à dix ans est à -0,548% et son équivalent français à -0,2717%. PÉTROLE Les cours du pétrole prennent près de 2%, soutenus par les commentaires des médecins du président américain qui ont laissé entendre qu'il pourrait sortir de l'hôpital dès lundi. Les prix profitent également d'un mouvement de grève en Norvège chez la société pétrolière Equinor, ce qui pourrait réduire la capacité de production du pays. Le baril de Brent gagne 1,55% à 39,88 dollars et le baril de brut léger américain (WTI) prend 1,73% à 37,69 dollars. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

