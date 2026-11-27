Les marchés européens devraient ouvrir en hausse en ce vendredi de Black Friday, dans le sillage des places asiatiques, à l'image de l'indice Nikkei qui a progressé de 2,1%. Selon les premières indications disponibles, le CAC 40 est attendu en hausse de 0,3% à l'ouverture, tandis que le DAX allemand devrait gagner 0,5% et l'Euro Stoxx 50 avancer de 0,7%.

La trêve de Thanksgiving aux États-Unis apporte un peu de sérénité aux marchés, éclipsant temporairement les inquiétudes liées à l'IA, à l'origine de nombreux soubresauts boursiers ces dernières semaines. L'annonce, la veille, de nouveaux droits de douane américains n'a pas non plus entamé l'optimisme des investisseurs. L'activité devrait néanmoins rester modérée ce vendredi, Wall Street ne reprenant les échanges que pour une séance écourtée après la fermeture de jeudi.

Hier, le CAC 40 s'est adjugé 1,6%, repassant au-dessus du seuil des 8 100 points. Seule EssilorLuxottica (-0,2%) a terminé dans le rouge, tandis que Stellantis s'est envolé de 8,9%, signant la meilleure performance de l'indice parisien.

Les valeurs technologiques et celles liées à l'IA ont également retrouvé les faveurs des investisseurs, à l'image de STMicroelectronics ( 4,4%).

Dans l'actualité des sociétés

Du côté des entreprises, Exosens, fabricant de capteurs de haute technologie destinés notamment aux secteurs de la défense et du nucléaire, a annoncé ce vendredi qu'il allait fournir 6 000 tubes intensificateurs de lumière de cinquième génération à l'armée allemande.

Pour sa part, Thales est entré en négociations exclusives en vue d'acquérir une participation majoritaire de 51,6% dans Lumibird, spécialiste des technologies laser, auprès d'entités contrôlées par Marc Le Flohic, PDG et actionnaire majoritaire du groupe.

Le groupe de champagne Laurent-Perrier a dévoilé des résultats semestriels en repli. Au titre du premier semestre de son exercice 2026-2027, clos fin septembre, le résultat net part du groupe s'établit à 21 millions d'euros, en baisse de 9,1 %, tandis que la marge opérationnelle recule de 3,8 points, à 23,7 %.

Sur le front des recommandations, Berenberg a abaissé son opinion sur Accor d' acheter à conserver.

Sur le plan macroéconomique, l'agenda du jour sera notamment marqué par la publication des chiffres préliminaires de l'inflation en France pour le mois de novembre, ainsi que par ceux définitifs du PIB du troisième trimestre.