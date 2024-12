L'Europe boursière dans le vert pour la "der" de l'année

(AOF) - Hormis le Dax, les marchés européens s'offrent un rebond pour cette dernière séance -écourtée- de l'année 2024, avec un baisser de rideau à 14 heures avant une réouverture jeudi 2 janvier. Côté valeurs, Siemens Energy a signé la plus forte progression de l'exercice 2024 tous marchés européens confondus. L'action de la multinationale allemande spécialisée dans la fabrication de centrales électriques progresse de près de...320%. Le CAC 40 gagne 0,45% à 7346 points et l'Eurostoxx 50 avance de 0,20% à 4879 points.

En hausse annuelle de près de ...320% au sein de l'indice Dax , Siemens Energy a signé la plus forte progression de l'exercice 2024 tous marchés européens confondus. La multinationale allemande spécialisée dans la fabrication de centrales électriques (+0,60% à 50,38 euros) s'est bien redressé en Bourse en un an après une année 2023 très compliquée (l'action avait alors chuté de 31%). En 2023, le groupe avait été confronté à une crise sans précédent liée à l'inflation et à de multiples pannes. L'État allemand était alors venu à sa rescousse pour lui garantir 7 milliards d'euros de liquidités.

Flambant de près de 90%, l'action Alstom affiche la troisième meilleure performance du SBF 120 depuis le 1er janvier 2024 derrière MedIncell et Esso. Le spécialiste du ferroviaire (+0,55% à 21,75 euros) a réussi son come-back boursier après avoir été expulsé du CAC 40 en mars dernier. Il avait enregistré la plus forte baisse de cet indice en 2023 (- 45%) en raison notamment d'un important avertissement sur cash-flow libre. Cette année, Alstom a achevé son plan de désendettement et enregistré de bonnes performances au premier semestre, clos fin septembre, de l'exercice 2024/25.

Le groupe Casino (+3,01% à 1,10 euro) et Icade Promotion (+2,97% à 22,88 euros) ont signé un accord ferme portant sur la cession d'un portefeuille immobilier de 11 sites, pour un prix de cession de 50 millions d'euros. Ce portefeuille est composé de parkings, de fonciers non bâtis, de murs et de lots annexes attenants à des magasins, dont l'exploitation opérationnelle est assurée par des tiers, présentant un potentiel de transformation immobilière. Les deux groupes ont également signé concomitamment des accords pour confier la gestion immobilière d'une partie de ce portefeuille à Casino Immobilier, pendant une durée de 4 ans.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune publication d'importance n'est attendue ce jour.

Vers 12h, l'euro gagne 0,07% à 1,0413 dollar.