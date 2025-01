L'Europe boursière dans le vert avant le coup d'envoi de l'ère Trump II

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé la première séance de la semaine sur une note positive alors que l'investiture de Donald Trump constitue l'événement central de ce lundi. Tandis que Wall Street était fermé en raison de la journée Martin Luther King, l'euro s'affiche en progression face au dollar après une information du Wall Street Journal selon laquelle le président américain n'imposerait pas de nouveaux droits de douane immédiatement après son investiture. Le CAC 40 a gagné 0,31% à 7733,50 points et l'Eurostoxx 50 a avancé de 0,36% à 5166,58 points.

Commerzbank (+2,70% à 18,04 euros) a enregistré la troisième plus forte hausse de l'indice Dax, le cours de l'action ayant atteint dans la matinée son plus haut niveau depuis 2011. Cette performance boursière intervient alors que la banque allemande envisage de supprimer des milliers d'emplois outre-Rhin pour se défendre contre un rachat par Unicredit, comme l'a rapporté le Financial Times. Le média financier britannique précise que le groupe devrait délocaliser des fonctions liées à la numérisation et aux technologies de l'information dans d'autres pays européens.

ADP (+0,63% à 111,60 euros) a fini dans le vert alors que l'Elysée a annoncé "envisager" de nommer le directeur général adjoint chargé des finances, Philippe Pascal, au poste de PDG en remplacement d'Augustin de Romanet, qui dirige le groupe depuis 2012. Ce choix était anticipé depuis une indiscrétion de "L'Informé" publiée au début du mois. La valorisation de l'opérateur de plateformes aéroportuaires ne s'est jamais vraiment remise de sa chute brutale au moment de la crise sanitaire.

Air France-KLM (+0,44% à 7,26 euros) a finalement terminé en hausse alors que son directeur général , Benjamin Smith, a déclaré dans un entretien accordé au "Parisien" qu'augmenter la taxe sur les billets d'avion (TSBA) comme le prévoit le gouvernement est "irresponsable" et ferait de la France "le pays où le transport aérien est le plus taxé en Europe". "Depuis 20 ans, nous perdons 1 à 2% de parts de marché par an au profit de compagnies étrangères", souligne-t-il, dénonçant une "taxe d'accès à la France". "Nous ne demandons pas de cadeaux, juste des règles du jeu équitables".

Les chiffres macroéconomiques

Les prix à la production en Allemagne ont reculé de 0,1% en décembre sur une base mensuelle. Ils étaient attendus en hausse de 0,3% après une hausse de 0,5% en novembre.

Les marchés américains sont fermés en raison de la journée Martin Luther King.

Vers 17h40, l'euro progresse de 1,26% à 1,0403 dollar.