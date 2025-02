L'Europe boursière dans le vert avant l'inflation US

(AOF) - Les marchés européens évoluent en territoire positif avant les données sur l'inflation aux Etats-Unis et une nouvelle audition de Jerome Powell, après celle d'hier. Dans le même temps, les tensions commerciales sont toujours vives. L'Europe craint d'être la prochaine cible de l'administration Trump notamment pour ses vins et spiritueux. M6 évolue dans le vert après la publication de ses comptes annuels. Ceux d'EssilorLuxottica, de Michelin et de Klépierre seront dévoilés après la clôture. Vers midi, le CAC 40 progresse de 0,18% à 8043 points et l'EuroStoxx 50 de 0,08% à 5395 points.

Heineken (+11,84% à 75,90 euros) occupe la première place de l'indice AEX 25 après sa solide performance sur l'année 2024. Elle est supérieure aux attentes des marchés. Son Ebit s'élève à 4,51 milliards d'euros, soit une hausse organique de 8,3% contre une estimation de 4,41 milliards d'euros, en augmentation de 5,3%. La marge Ebit est de 15,1% contre 14,7% de consensus. Le bénéfice net par action a progressé de 4,7% en organique à 4,89 euros contre 4,62 euros attendus. Le résultat net a augmenté de 7,3% à 2,73 milliards d'euros.

Après avoir démarré la séance en nette baisse, M6 s'affiche en zone positive, progressant de 0,93% à 13,02 euros. Le groupe audiovisuel a dévoilé hier soir ses résultats annuels d'où ressortent un bénéfice net de 173,1 millions d'euros, en repli de 27% et un résultat opérationnel courant en contraction de 19,5%, à 242,1 millions d'euros. Le taux de marge opérationnel s'établit à 18,5%, en ligne avec les objectifs, contre 22,9%. La filiale de l'Allemand Bertelsmann a dégagé un chiffre d'affaires 2024 de 1,31 milliard d'euros, quasiment inchangé (-0,3%) par rapport à l'année précédente.

Carmila (+5,18% à 17,88 euros) enregistre l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120. La foncière commerciale a publié hier soir un résultat net récurrent à 1,67% par action, en hausse de 4,5% par rapport à 2023 et contre 1,65% visé par les dirigeants. Le groupe affiche des loyers nets à 370,7 millions d'euros en croissance soutenue de 8,3% par rapport à 2023 (+4,2 % en organique). La dynamique commerciale est "très bonne" avec 942 baux signés et une réversion positive de 3,0%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, l'inflation en janvier sera connue à 14h30 avant l'audition de Jerome Powell devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants à 16h00 et l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 16h30.

A la mi-séance, l'euro avance de 0,13% à 1,0374 dollar.