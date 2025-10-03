L’Europe boursière bien orientée malgré un indicateur décevant

(AOF) - À la mi-séance, les indices européens sont globalement dans le vert, et le CAC 40, au plus haut depuis la fin mars 2025 pourrait enchaîner une 6ème hausse consécutive. Les investisseurs n’ont pas réagi au ralentissement plus important que prévu du rythme de croissance de l’activité dans le secteur privé de la zone euro en septembre. Ils ne pourront pas analyser le rapport mensuel sur l’emploi américain programmé cet après-midi qui ne sera pas publié en raison du « shutdown ». Dans ces conditions, le CAC 40 avance de 0,30%, à 8080 points, et l’EuroStoxx 50 gagne 0,21%, à 5657 points.

En Europe, JD Wetherspoon (-3,56%, à 641,32 euros) recule à la Bourse de Londres après avoir dévoilé des résultats annuels en hausse, tout en indiquant des hausses de coûts qui devraient avoir un impact sur ses prochains résultats. Sur l'exercice clos le 27 juillet 2025, l'exploitant de pubs et hôtels a vu ses revenus croître de 4,5 %, à 2,127 milliards de livres sterling (environ 2,44 milliards d'euros). En parallèle, le bénéfice avant impôts hors éléments communiqués séparément, a grimpé de 10,1 %, à 81,4 millions de livres sterling.

À Paris, Legrand s'adjuge 0,39%, à 142,65 euros. Le spécialiste des infrastructures électriques a annoncé l’acquisition de la société américaine Avtron Power Solutions, pour une valeur d'entreprise de 1,125 milliard de dollars. Spécialisée dans les load banks et solutions de qualité de l’énergie, portée par de nombreux marchés en forte croissance, notamment les datacenters, la firme basée à Cleveland dans l'Ohio devrait réaliser un chiffre d’affaires de près de 350 millions de dollars sur l’année 2025 avec une rentabilité élevée.

Le titre Sanofi (+1,07%, à 85,95 euros) a profité cette semaine de l'accord signé entre Pfizer et le gouvernement américain sur la baisse du prix de certains médicaments qui lève une partie de l'incertitude pour les grands laboratoires car d'autres accords devraient être signés prochainement. Vendredi, les analystes d'UBS ont confirmé leur recommandation à l'Achat sur l'action Sanofi, en abaissant toutefois leur objectif de cours de 115 à 105 euros, ce qui laisse encore un potentiel de hausse de 23,47 % au cours de clôture de jeudi.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Au mois de septembre, l’activité dans le secteur privé français a continué de se dégrader selon l’indice PMI composite de S&P Global. L’indice la mesurant signale une accélération du rythme de la contraction, en passant de 49,8 à 48,1 points. Les économistes anticipaient un repli autour de 48,4 points. Il est à son plus bas niveau depuis cinq mois. Dans le secteur des services, la tendance observée est la même avec un indicateur à 48,5 points, contre 49,8 en août et des attentes à 48,9 points.

En France, la production baisse de nouveau dans l’industrie manufacturière en août 2025 (-0,7 % après ‑0,5 % en juillet 2025 – données révisées), fait savoir l'Insee ce vendredi. Elle reste supérieure de 1,1 % à son niveau moyen des cinq premiers mois de 2025. Dans l’ensemble de l’industrie, elle recule de 0,7 % (après ‑0,1 % – données révisées).

Au Royaume-Uni, le rythme de croissance de l’activité dans le secteur privé a ralenti plus que prévu. En septembre, l’indice PMI composite le mesurant est passé de 53,5 à 50,1 points, soit 0,1 point au-dessus du seuil de stabilité, là où les analystes visaient une baisse à 51 points. À 50,1 points, il est à son plus bas niveau depuis cinq mois. Dans le secteur des services, la diminution a été également significative avec un indicateur à 50,8 points, contre un précédent à 54,2 (plus haut de 16 mois) et une prévision à 51,9 points.

Dans la zone euro, l’activité dans le secteur privé a très légèrement progressé comme prévu. L’indice PMI composite de S&P est passé de 51 à 51,2 points, conformément aux prévisions des analystes. Avec cette hausse, la quatrième mensuelle consécutive, il est à son niveau le plus élevé depuis mai 2024. En revanche, pour le secteur des services, l’indice a atteint 51,3 points, après 50,5 en août, mais les analystes tablaient sur une accélération de la croissance légèrement plus importante à 51,4 points. Il a atteint un plus haut de 8 mois.

En Allemagne, le rythme de croissance de l’activité dans le secteur privé a augmenté en septembre, mais pas autant que prévu. L’indice PMI composite s’est installé à 52 points, après 50,5 en août, mais les analystes anticipaient une accélération à 52,5 points. Dans le secteur des services, l’activité a renoué avec la croissance en dépassant le seuil des 50 points, mais là aussi les analystes tablaient sur un chiffre plus robuste. L’indice est passé de 49,3 à 51,5 points, contre une estimation à 52,5 points.

Sur le marché des devises, l'euro est stable face au billet vert, il se négocie contre 1,1735 dollar.