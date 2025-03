L'Europe boursière bien orientée après les PMI

(AOF) - Les marchés actions européens démarrent la semaine sur une note positive après des commentaires jugés rassurants de Donald Trump sur la politique commerciale américaine. Par ailleurs, l'activité du secteur privé en zone euro a connu en mars sa plus forte croissance en sept mois. En France, elle a reculé moins que prévu. Côté valeurs, Thales brille en tête de l'indice phare de la place parisienne, bénéficiant d'un relèvement de recommandation à l'Achat d'UBS. Le CAC 40 progresse de 0,32% à 8069 points et l'EuroStoxx 50 de 0,25% à 5437 points.

En Europe, Bayer (-7,6% à 22,25 euros) affiche la plus forte baisse de l’indice DAX40 et de l’Eurostoxx 50 après qu’un jury de l'État américain de Géorgie l’a condamné à verser environ 2,1 milliards de dollars à un plaignant qui affirmait que le désherbant Roundup était à l'origine de son cancer. Bayer a annoncé samedi vouloir faire appel de cette décision, l’une des plus importantes dans une affaire liée au Roundup, acquis dans le cadre du rachat du groupe américaine Monsanto pour 63 milliards de dollars en 2018.

A Paris, Vivendi avance de 1,09% à 2,792 euros après avoir annoncé vendredi la réduction de sa participation dans Telecom Italia (TIM) de 23,8 % à 18,4 %, confirmant son souhait antérieur de se désengager de l'opérateur de télécommunications italien. Le directeur général du groupe français, Arnaud de Puyfontaine, avait indiqué le mois dernier son intention de vendre sa participation dans TIM, ne considérant plus cet investissement comme stratégique. " Vivendi a profité de la revalorisation de 22% de TIM depuis le début d'année ", explique Invest Securities.

Thales (+3,38% à 247,90 euros) prend les commandes de l'indice CAC 40 à la faveur d'un relèvement de recommandation d'UBS qui est passé de Neutre à Acheter en rehaussant son objectif de cours de 160 à 330 euros. " Nous pensons que Thales est bien positionné pour le supercycle de la défense, étant donné son exposition aux systèmes électroniques et aux communications intégrées, où nous pensons qu'une part croissante des dépenses d'équipement sera allouée ", explique le broker.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Si l'activité du secteur privé français a reculé pour un septième mois consécutif en mars, ce repli est moins prononcé qu'en février, selon les indices des directeurs d'achat (PMI) de S&P Global. Le PMI Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est passé de 45,1 à 47 entre février et mars. Un indice sous 50 signale une contraction de l'activité. Le PMI pour les services s'est redressé à 46,6 en mars après 45,3 en février, sachant qu'il était attendu à 46,3.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est ressorti à 48,3 en mars contre un consensus de 47,1 après 46,5 en février, a indiqué S&P Global. Le PMI des services s'établit à 50,2 contre 52,3 de consensus après 51,1 le mois précédent. Le PMI Composite est de 50,9 en mars après 50,4 en février. Il était attendu à 51,2.

En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est ressorti à 48,7 en mars contre un consensus de 48,3 après 47,6 en février, a indiqué S&P Global. Le PMI des services s'établit à 50,4 contre 51,2 de consensus après 50,6 le mois précédent. Le PMI Composite est de 50,4 en mars après 50,2 en février. Il était attendu à 50,8.

Aux Etats-Unis, les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en mars seront communiqués à 15h45.

A la mi-séance, l'euro cède 0,22% à 1,0854 dollar.