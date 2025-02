L'Europe boursière attendue en hausse après le scrutin allemand

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en hausse pour ouvrir la semaine au lendemain des élections législatives en Allemagne. Les conservateurs de la CDU/CSU sont sortis vainqueurs du scrutin, ce qui devrait permettre à leur chef de file, Friedrich Merz, de devenir chancelier. Au chapitre des statistiques, l'indice Ifo en Allemagne et l'inflation en zone euro seront à surveiller. Aux Etats-Unis, l'inflation PCE, mesure particulièrement surveillée par la Fed, sera publié vendredi alors que les comptes de Nvidia seront communiqués mercredi.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Air Liquide

Vendredi dernier, Air Liquide a caracolé en tête du CAC40 et a atteint un plus haut historique après un nouveau relèvement de ses objectifs de marge. Le groupe spécialiste des gaz industriels vise désormais une hausse totale de 460 points de base de sa marge opérationnelle hors effet énergie sur 5 ans (2022-2026). L'ambition initiale communiquée en mars 2022 était d'une hausse de 160 points de base sur 4 ans de 2022 à 2025. Elle a déjà été doublée en février 2024 à + 320 points de base.

Aures Technologies

Aures Technologies publie un chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2024 "stable" à 18,9 millions d'euros. Son chiffre d'affaires 2024 ressort à 75,5 millions d'euros, en recul de 12,53%. Le fabricant de solutions informatiques à destination des professionnels du commerce souligne que "la tendance baissière de ce quatrième trimestre reste alignée à celle du trimestre précédent". Le groupe invoque aussi "le contexte géopolitique, les crises persistantes, l'inflation et l'incertitude du marché du retail qui continuent d'affecter de manière significative ses marchés".

Danone

Danone et les ONG ClientEarth, Surfrider Foundation Europe et Zero Waste France mettent un terme à leur procédure au sujet du plastique dans le plan de vigilance de Danone. A l'issue du processus de médiation ordonné par le Tribunal judiciaire de Paris saisi le 9 janvier 2023 par ces trois ONG qui avaient introduit une action judiciaire à l'encontre de Danone, un accord entre les parties a permis de mettre fin à leur procédure concernant ce plan de vigilance.

Société Générale

Société Générale annonce la nomination de Lubomira Rochet en tant que directrice générale adjointe en charge des activités de Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances et du Chief Operating Office du Groupe (technologie, achats, immobilier). Elle rejoindra le groupe en avril 2025 et sera membre du comité exécutif.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice Ifo du climat des affaires en février sera connu à 10h00 en Allemagne avant l'inflation en janvier en zone euro à 11h00.

Vers 8h30, l'euro progresse de 0,45% à 1,0508 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés européens ont terminé en ordre dispersé cette dernière séance de la semaine après la publication des indices PMI. On notera une baisse inattendue de l'activité dans le secteur privé en France en février en raison de la dégradation de la situation dans le secteur des services. Côté valeurs, Air Liquide a touché un plus haut historique après le relèvement de son objectif de marge. De son coté, GTT a bondi au sein du SBF 120 après la publication de solides résultats en 2024. Le CAC 40 a gagné 0,39% à 8154,51 points mais a perdu sur la semaine 0,29% sur l'ensemble de la semaine.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé la semaine sur une note négative. Au chapitre des statistiques, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan s'est nettement dégradé en février. Côté valeurs, la société Coinbase a perdu du terrain après avoir annoncé que le gendarme boursier américain comptait abandonner les poursuites la visant. Le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans s'est détendu à 4,43% contre 4,51% la veille. Le Dow Jones s'est replié de 1,69% à 43428 points tandis que le Nasdaq a reculé de 2,20% à 19524 points.