L'Europe boursière attendue dans le vert pour démarrer 2025

(AOF) - Les marchés actions européens devraient démarrer l'année 2025 sur une note positive. Les investisseurs prendront connaissance de plusieurs statistiques ce jeudi avec notamment les PMI en vedette. L'activité manufacturière en Chine a progressé en décembre à un rythme moins important qu'attendu. Côté valeurs, Renault et Stellantis seront à surveiller, alors que les immatriculations de voitures particulières neuves en France ont progressé de 1,5% sur un an en décembre, mais ont diminué de 3,2% sur l'ensemble de l'année 2024.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Accor

Sur l'année 2024, le groupe hôtelier Accor (+35,80%) a dominé le CAC 40, indice qu'il a intégré le 18 mars, en remplacement d'Alstom. Accor a bénéficié d'une dynamique opérationnelle favorable, relevant son objectif de revenu par chambre disponible (indicateur clé du secteur) annuel en juillet. Ce dernier devrait progresser de 4% et 5%. La société a ensuite rehaussé en octobre sa prévision d'excédent brut d'exploitation entre 1,10 et 1,125 milliard d'euros.

Alstom

Gagnant près de 88%, l'action Alstom a affiché la troisième meilleure performance du SBF 120 depuis le 1er janvier 2024 derrière Medincell et Esso. Le spécialiste du ferroviaire a réussi son come-back boursier après avoir été expulsé du CAC 40 en mars dernier. Il avait enregistré la plus forte baisse de cet indice en 2023 (- 45%) en raison notamment d'un important avertissement sur cash-flow libre. Cette année, Alstom a achevé son plan de désendettement et enregistré de bonnes performances au premier semestre, clos fin septembre, de l'exercice 2024/25.

Ikonisys

Ikonisys, medtech spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer grâce une solution entièrement automatisée pour les laboratoires de diagnostic médical, annonce avoir finalisé l'acquisition de Hospitex International Srl, par l'émission de 2 millions de nouvelles actions Ikonisys en faveur d'ETH Scientific Srl, ancien propriétaire de Hospitex.

STMicroelectronics

Lanterne rouge du CAC 40 en 2024 (hors Vivendi, qui est sorti de l'indice le 23 décembre), STMicroelectronics (-45,55%) a lancé 3 avertissements depuis le 1er janvier et a décalé de 3 ans à 2030 sa cible de 20 milliards de revenus, fin novembre. Cette année, le fabricant de semi-conducteurs a été principalement pénalisé par une demande plus faible que prévu pour ses produits destinés aux secteurs automobile et industriel.

Les chiffres macroéconomiques

En France, le PMI manufacturier en décembre sera connu à 9h50 avant celui en Allemagne à 9h55 et celui en zone euro à 10h00.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront communiquées à 14h30 avant le PMI manufacturier en décembre à 15h45, les dépenses de construction en novembre à 16h00 et les stocks de pétrole brut à 17h00.

Vers 8h30, l'euro avance de 0,18% à 1,0369 dollar.

Mardi à Paris

La Bourse de Paris a non seulement affiché cette année une performance négative, mais ses principales concurrentes d’Europe continentale affichent des hausses à 2 chiffres. Pénalisé par l'augmentation de risque politique à la suite de la dissolution inattendue de l’assemblée nationale début juin, le CAC 40 a perdu 2,15% en 2024.

Mardi à Wall Street

La place new-yorkaise a enregistré des records en 2024. Même si les trois principaux indices américains ont terminé la dernière séance de l'année en territoire négatif, ils ont brillé pour la deuxième année consécutive. Sur l'ensemble de l'année, le Nasdaq et le Dow Jones ont respectivement progressé de 30,78 points et de 12,80%. Le S&P 500 s'est, quant à lui, adjugé une hausse de 24,01%. Wall Street a profité de l’effet des promesses du président élu Donald Trump, de la baisse des taux d’intérêt orchestrée par la Fed et de l’explosion du secteur de la tech.