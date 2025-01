L'Europe boursière attendue dans le vert avant plusieurs statistiques

(AOF) - Les marchés actions européens devraient ouvrir la première séance de la semaine en territoire positif alors que plusieurs indicateurs figurent au menu de ce lundi dont les PMI. L'investiture de Donald Trump à la Maison-Blanche, le 20 janvier, occupe également l'esprit des investisseurs. En fin de semaine, ces derniers prendront également connaissance du rapport américain sur l'emploi. Vendredi, Wall Street a fini dans le vert, soutenu par le rebond des valeurs liées au secteur technologiques. A Tokyo, la Bourse a clôturé en forte baisse ce lundi.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Argan

Toujours portée par une solide dynamique, Argan enregistre une croissance tonique de 8% pour ses revenus locatifs sur un an, à 198 millions d'euros à fin décembre. La foncière remplit ainsi pleinement l'objectif fixé pour l'année, relevé à l'occasion de la publication des revenus locatifs des neuf premiers mois. La croissance des loyers sur la période est le fruit de la réussite commerciale confirmée du groupe au travers de l'effet année pleine des livraisons de 2023 et de celles de 2024 ainsi que de la révision des loyers (+4,6 %) intervenue au 1er janvier 2024.

Fleury Michon

Fleury Michon confirme, à la suite de la levée des conditions suspensives, la cession définitive de l’activité plateaux-repas en Ile de France à la société Kumo. Cette transaction marque la volonté du groupe de concentrer son développement sur son cœur de métier en GMS et sur le développement des activités catering aérien, conformément à sa stratégie déployée depuis 2021. Cette activité représentait environ 2% du chiffre d’affaires du groupe. La cession intègre les activités de commercialisation, de production ainsi que l'actif industriel dédié à cette activité plateaux-repas en entreprise.

Fnac-Darty

En difficulté financière, le magasin Fnac des Champs-Elysées a fermé définitivement et ne rouvrira pas ses portes pour liquider ses stocks comme prévu initialement. Vendredi, le magasin parisien, qui comptait écouler ses stocks du 3 janvier jusqu'à sa fermeture définitive le 12 janvier, avait ouvert ses portes pendant un peu plus d'une heure, avant de faire ressortir les clients et de refermer sa grille.Certains salariés cités par l'AFP, évoquaient une "configuration inadaptée", avec risque d'"écrasement" ou de "bousculade".

Pernod Ricard

Les valeurs du secteur des spiritueux ont chuté vendredi après un rapport sur la mise en place d'étiquettes d'avertissement contre le cancer sur les bouteilles d'alcool. Dans un avis publié ce jour, Vivek Murphy, médecin-chef des États-Unis a souligné que la consommation d'alcool augmente le risque de développer des cancers du sein, du côlon, du foie et d'autres cancers. A Paris, Pernod Ricard a enregistré une des plus fortes baisses du CAC 40, cédant 3,08% à 105,25 euros. Rémy Cointreau a perdu 5,03% à 54,70 euros au sein de l'indice SBF 120.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice PMI composite S&P en décembre sera connu à 9h50 en France, à 9h55 en Allemagne et à 10h00 en zone euro.

L'indice Sentix de confiance des investisseurs en janvier en zone euro sera communiqué à 10h30.

En Allemagne, l'inflation en décembre sera publiée à 14h00.

Aux Etats-Unis, l'indice PMI composite de S&P Global en décembre sera dévoilé à 15h45 avant les commandes à l'industrie en novembre à 16h00.

Vers 8h30, l'euro avance de 0,10% à 1,0320 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont terminé dans le rouge avec des valeurs du secteur du luxe et celles des spiritueux sous pression. Kering a fini dernier du CAC 40. LVMH et Hermès ont reculé. Ces trois valeurs sont pénalisés par l'activité manufacturière en Chine qui a déçu hier les investisseurs. En outre, Pernod Ricard et Rémy Cointreau ont fléchi respectivement du CAC 40 et du SBF 120, suite à un rapport américain sur la mise en place d'étiquettes d'avertissement contre le cancer sur les bouteilles d'alcool. A la clôture, le CAC 40 cède 1,51% à 7282,22 points, perdant sur la semaine 0,99%.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé la semaine sur une note positive à quelques jours de l'investiture de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, le 20 janvier. Au chapitre des statistiques, l'indice ISM manufacturier est ressorti plus élevé que prévu en décembre. Côté valeurs, US Steel a décroché alors que Joe Biden a annoncé qu'il bloquait le rachat prévu du spécialiste de l'acier américain par le géant japonais Nippon Steel. Le Dow Jones s'est adjugé 0,80% à 42732 points tandis que le Nasdaq a progressé de 1,77% à 19621 points.