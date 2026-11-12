L'Europe booste les recettes d'OL Groupe

Le groupe propriétaire de l'Olympique lyonnais a annoncé jeudi des recettes de 72,7 millions d'euros entre juillet et septembre, en hausse de 3% sur un an. Les compétitions européennes et les ventes de joueurs ont largement alimenté ses revenus.

Les droits télévisés sont le principal moteur de cette progression. Avec les recettes marketing, ils rapportent 15,2 millions d'euros, soit un bond de 84%. L'OL a notamment profité de sa participation aux barrages de la Ligue des champions et des revenus de la chaîne Ligue 1 , diffuseur du championnat de France.

La billetterie se maintient à 6,2 millions d'euros. Les rencontres européennes ont compensé la baisse des recettes des matchs nationaux. Hors ventes de joueurs, l'activité du groupe progresse ainsi de 10%, à 33,2 millions d'euros.

Les transferts toujours essentiels

"Les revenus des ventes de joueurs ont atteint un niveau proche de celui de l'année précédente, totalisant 39,5 millions d'euros", indique OL Group dans son communiqué. Ils représentent plus de la moitié des recettes du trimestre, malgré un recul de 3%. Le transfert de Malick Fofana à Sunderland rapporte à lui seul 23,7 millions d'euros.

D'autres activités sont en difficulté. Le sponsoring et la publicité baissent de 20%, à 6,1 millions d'euros. Le groupe évoque notamment des discussions sur son contrat avec la République du Congo et des sommes non encaissées. Les recettes événementielles chutent, elles, de 60%, à un million d'euros. "Aucun événement majeur n'a été organisé au Groupama Stadium durant le premier trimestre de l'exercice", souligne le groupe. Un concert d'Imagine Dragons avait soutenu les revenus un an plus tôt.