L'Europe bien terne : inquiétudes autour de la politique commerciale américaine

(AOF) - Les marchés européens ont prolongé leur mouvement baissier au terme de la dernière séance d'une semaine marquée par les nouvelles taxes douanières de l'administration Trump. Enregistrant une troisième séance consécutive de baisse, l'indice CAC 40 a cédé 0,93% à 7 916,08 points. L'indice phare de la place parisienne a perdu 1,6% en 5 jours. L'EuroStoxx50 a reculé de 0,96% à 5329,33 points. Les marchés américains évoluent nettement dans le rouge après la publication des données de l'inflation en février : le Dow Jones fléchit de 1,45% vers 17h45.

Cette semaine, les craintes des investisseurs ont été amplifiées après l'annonce mercredi par le président Trump d'une taxe supplémentaire de 25% sur les voitures importées Etats-Unis.

"Ces nouvelles taxes entreront en vigueur le 2 avril et nous commencerons à les collecter le 3", a affirmé il y a deux jours le président américain depuis la Maison Blanche. Le secteur automobile en Europe a connu une semaine difficile.

Dans ce contexte de guerre commerciale, les investisseurs ont pris connaissance ce vendredi des chiffres de l'inflation à la fois en France et aux Etats-Unis.

Dans l'Hexagone, les prix à la consommation ont augmenté de 0,8% en mars sur un an, une évolution similaire à celle de février, selon une estimation provisoire de l'Insee. "Les accélérations des prix des services, notamment ceux des assurances, et de l'alimentation, en particulier ceux des produits frais, seraient compensées par les baisses de prix de l'énergie et, dans une moindre mesure, des produits manufacturés. Les prix du tabac ralentiraient légèrement", souligne l'institut.

CPRAM : l'inflation sous-jacente 'core PCE', une demi-surprise

Quant à l'indice des prix PCE américain, il a augmenté de 2,5% en février en rythme annuel en ligne avec les attentes, après 2,5% en janvier. Très surveillée par la Fed l'inflation version core a progressé de 2,8% en rythme annuel contre 2,7% attendu, après une progression de 2,7% en janvier.

"Le fait que l'inflation sous-jacente 'core PCE' sorte au-dessus des attentes n'est, en réalité, qu'une demi-surprise. Sur les derniers mois, l'inflation n'a pas montré de signe de baisse significative. Cependant, comme l'a indiqué Jerome Powell lors de sa dernière conférence de presse, les perspectives d'évolution de l'inflation sont désormais complètement brouillées par la politique commerciale de Donald Trump", relève Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.

L'indice de la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est, lui, tombé à 57 en mars dans son estimation finale après 64,7 en février. Il était attendu à 57,9.

" La menace d'une stagflation aux États-Unis s'intensifie ", a prévenu sur BlueSky, Mohamed A. El-Erian, économiste et conseiller d'Allianz en réaction à ces statistiques américaines.

Côté valeurs, après avoir dominé l'indice SBF 120 au cours de cette séance, Ubisoft s'est replié. Les marchés avaient initialement bien accueilli l'annonce faite hier par l'éditeur de jeux vidéo : la création d'une filiale dédiée à ses principales marques avec son partenaire chinois Tencent.