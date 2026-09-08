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(Ajout d'un article de blog)

8 septembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse .

L'EUROPE AVANT L'OUVERTURE: RETOUR AUX AFFAIRES

Après une séance relativement calme lundi en raison d'un jour férié aux États-Unis, les marchés européens pourraient connaître une journée plus animée mardi.

En toile de fond, on observe le renforcement progressif du yen japonais, qui s'est apprécié de plus de 4% la semaine dernière – sa meilleure performance hebdomadaire depuis juillet 2024.

Son statut de devise à faible rendement incitait les traders à emprunter en yens pour financer l’achat de titres technologiques en forte hausse et d’autres actifs. Alors que cette stratégie s’essouffle désormais , que les rendements obligataires mondiaux remontent en flèche et que le prix du pétrole frôle à nouveau les 100 dollars, les actions sont en difficulté. Les contrats à terme européens STXEc1 FFIc1

FDXc1 sont tous en baisse de l’ordre de 0,2 à 0,3%.

Au niveau des valeurs individuelles, Poste Italiane PST.MI a amélioré son offre publique d’achat sur Telecom Italia

TLIT.MI afin de s’assurer le contrôle de l’ancien monopole italien des télécommunications. Les actions des deux sociétés reculent d’environ 0,1% sur Tradegate.

Le fabricant néerlandais d’équipements pour la fabrication de puces ASML ASML.AS a annoncé son intention de collaborer avec ses clients afin de produire ses équipements les plus avancés pour le développement de puces destinées aux grands centres de données, telles que celles conçues par Nvidia

NVDA.O et d’autres entreprises. Son action recule de 0,1% sur Tradegate pour l’instant.

L'action Novartis recule de près de 5% après que la société a annoncé qu'une étude de phase avancée portant sur son médicament del-desiran, destiné au traitement d'une forme d'atrophie musculaire, n'avait pas atteint un critère clé. Il s'agit du deuxième revers en une semaine pour le laboratoire pharmaceutique suisse, qui avait vu lundi son action chuter de 3,1% après l'échec de son médicament contre le cholestérol dans le cadre d'une étude très suivie.

(Amanda Cooper)

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