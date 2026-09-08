 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Europe avant l'ouverture : retour aux affaires
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 08:29
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un article de blog)

8 septembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse .

L'EUROPE AVANT L'OUVERTURE: RETOUR AUX AFFAIRES

Après une séance relativement calme lundi en raison d'un jour férié aux États-Unis, les marchés européens pourraient connaître une journée plus animée mardi.

En toile de fond, on observe le renforcement progressif du yen japonais, qui s'est apprécié de plus de 4% la semaine dernière – sa meilleure performance hebdomadaire depuis juillet 2024.

Son statut de devise à faible rendement incitait les traders à emprunter en yens pour financer l’achat de titres technologiques en forte hausse et d’autres actifs. Alors que cette stratégie s’essouffle désormais , que les rendements obligataires mondiaux remontent en flèche et que le prix du pétrole frôle à nouveau les 100 dollars, les actions sont en difficulté. Les contrats à terme européens STXEc1 FFIc1

FDXc1 sont tous en baisse de l’ordre de 0,2 à 0,3%.

Au niveau des valeurs individuelles, Poste Italiane PST.MI a amélioré son offre publique d’achat sur Telecom Italia

TLIT.MI afin de s’assurer le contrôle de l’ancien monopole italien des télécommunications. Les actions des deux sociétés reculent d’environ 0,1% sur Tradegate.

Le fabricant néerlandais d’équipements pour la fabrication de puces ASML ASML.AS a annoncé son intention de collaborer avec ses clients afin de produire ses équipements les plus avancés pour le développement de puces destinées aux grands centres de données, telles que celles conçues par Nvidia

NVDA.O et d’autres entreprises. Son action recule de 0,1% sur Tradegate pour l’instant.

L'action Novartis recule de près de 5% après que la société a annoncé qu'une étude de phase avancée portant sur son médicament del-desiran, destiné au traitement d'une forme d'atrophie musculaire, n'avait pas atteint un critère clé. Il s'agit du deuxième revers en une semaine pour le laboratoire pharmaceutique suisse, qui avait vu lundi son action chuter de 3,1% après l'échec de son médicament contre le cholestérol dans le cadre d'une étude très suivie.

(Amanda Cooper)

*****

ARTICLES PRÉCÉDENTS SUR LES MARCHÉS EN DIRECT:

L'ÉTÉ EST OFFICIELLEMENT TERMINÉ. ATTACHEZ VOS CEINTURES! CLIQUEZ ICI

Dividendes

Valeurs associées

ASML HLDG
1 492,400 EUR Euronext Amsterdam -0,53%
CAC 40
8 281,00 Pts Euronext Paris -0,30%
DAX
25 958,78 Pts XETRA -0,18%
EURO STOXX 50
6 391,47 Pts DJ STOXX -0,20%
NOVARTIS
113,880 CHF Swiss EBS Stocks -9,23%
NVIDIA
230,3600 USD NASDAQ +0,84%
POSTE ITALIANE
26,070 EUR MIL -0,69%
STOXX Europe 600
648,40 Pts DJ STOXX -0,23%
STOXX Europe 600 Auto.& Parts
455,38 Pts DJ STOXX -1,03%
STOXX Europe 600 Banks
433,68 Pts DJ STOXX -0,53%
STXE6O&G EUR P
549,58 Pts DJ STOXX +0,79%
TELECOM ITALIA-RG
7,625 EUR MIL +2,02%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Tesla Model 3 (Crédit: / Tesla)
    La Slovénie donne son feu vert au système d'aide à la conduite FSD de Tesla avant le vote de l'UE
    information fournie par Reuters 08.09.2026 09:14 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) La Slovénie a autorisé l'utilisation sur ses routes du système d'aide à la conduite FSD ... Lire la suite

  • logo Atos (crédit photo : Adobe Stock )
    Les changements de recommandations : ADP, Eurofins, Ipsen, Sartorius Stedim, Atos
    information fournie par Reuters 08.09.2026 09:09 

    * ADP ADP.PA - JP Morgan relève sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre" et son objectif de cours à 130 euros contre 115 euros. * EUROFINS EUFI.PA - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "sous-pondération" contre "pondération en ligne". * IPSEN IPN.PA ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 08.09.2026 08:56 

    * SECTEUR DE L'IA - Le groupe français Mistral a levé trois milliards d'euros, ce qui représente une valorisation d'environ 21 milliards d'euros. Pour le spécialiste de l'intelligence artificielle, il s'agit du plus important tour de table jamais réalisé par une ... Lire la suite

  • Des décorations de Noël dans un centre commercial à Manille, le 4 septembre 2026 aux Philippines ( AFP / Jam STA ROSA )
    Aux Philippines, les commerçants misent déjà sur Noël
    information fournie par AFP 08.09.2026 08:54 

    Dans un grand marché de Manille, c'est bien en avance que petit papa Noël descend du ciel, en parachute, au milieu d'autres décorations en plastique: et pour cause, le réveillon n'a lieu que dans environ quatre mois. Aux Philippines, 1er septembre rime avec 25 ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,67 +1,40%
HAFFNER ENERGY
0,641 -4,04%
SOITEC
139,35 -2,79%
BIOPHYTIS
0,0682 -2,57%
CAC 40
8 284,12 -0,27%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank