L'Europe avant l'ouverture : la hausse du secteur technologique et les résultats laissent présager une ouverture en hausse

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L'EUROPE AVANT L'OUVERTURE: LA HAUSSE DU SECTEUR TECHNOLOGIQUE ET LES RÉSULTATS LAISSENT ENVISAGER UNE OUVERTURE EN HAUSSE

Les contrats à terme laissent présager une forte hausse à l'ouverture des marchés européens mercredi, avec le prix du Brent redescendu à 108 dollars le baril, la flambée incessante des valeurs technologiques mondiales qui a franchi un nouveau cap, et une série de résultats, notamment ceux de Novo Nordisk, l'ancienne coqueluche des marchés.

Les contrats à terme sur l'Euro STOXX progressent d'environ 1%, suivis de près par ceux du FTSE. STXEc1 FFIc1 Les marchés ont été rassurés par les propos du président américain Donald Trump, qui a déclaré que des “progrès importants ” avaient été réalisés en vue d'un accord global avec l'Iran.

Cependant, contrairement aux actions mondiales, qui atteignent actuellement de nouveaux records, les indices européens s'échangent toujours en dessous de leurs sommets d'avant-guerre – environ 4% pour le STOXX 600 – car les investisseurs considèrent que l'Europe est plus exposée à la fermeture effective du détroit d'Ormuz que les États-Unis.

De plus, l'Europe compte relativement moins de valeurs technologiques en forte hausse qui ont bondi en Asie et aux États-Unis ces derniers jours.

Les actions d'Advanced Micro Devices AMD.O ont bondi de 16,5% en séance prolongée après que la société a annoncé mardi un chiffre d'affaires prévisionnel pour le deuxième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, tandis que mercredi, à la réouverture du marché de Séoul après un jour férié, Samsung Electronics 005930.KS a bondi de 14,8%, dépassant une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars.

Il ne faut pas être un génie de la finance pour remarquer que les valeurs technologiques européennes pourraient être au centre de l'attention à l'ouverture. .SX8P

Tous les regards seront également tournés vers Novo Nordisk

NOVOb.CO après que la société a dépassé les prévisions de bénéfice pour le premier trimestre et revu à la hausse ses perspectives pour l'ensemble de l'année mercredi, grâce à des ventes de son nouveau médicament amaigrissant supérieures aux attentes. Les résultats sont nombreux, mais parmi les autres faits marquants, citons Diageo DGE.L qui affiche une croissance surprise de ses ventes , BMW BMWG.DE qui fait état d'une forte baisse de son bénéfice au premier trimestre et la hausse des bénéfices des groupes de défense Leonardo

LDOF.MI et Renk .

(Alun John)

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