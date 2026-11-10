L'Europe au beau fixe, attention à l'inflation américaine

La hausse se poursuit pour les grandes places européennes qui avaient déjà fini la séance de lundi sur des gains conséquents. Autour de la mi-séance, le CAC 40 avance de 1,02%, à 8 317 points, un niveau qu'il n'a plus connu depuis le début du mois de septembre. Les autres indices sont également dans le vert, le DAX 40 à Francfort s'adjuge 1,17% et le FTSE 100 à Londres est plus en retrait et ne gagne que 0,30%.

La tendance profite de la bonne orientation des places new-yorkaises la veille. Le Dow Jones a rebondi de 2,15%, le S&P 500 de 2,35% et le Nasdaq 100 a progressé de 3,40%, porté par une chasse aux bonnes affaires sur le secteur technologique, à l'exception du titre Nvidia (-4,27%) qui a été pénalisé par une potentielle affaire d'espionnage chinois.

La poursuite du repli des cours de l'or noir est également un facteur de soutien. A New York, le WTI cède 2,32%, à 84,34 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord perd 2,78%, à 89,56 dollars. Les prix du pétrole sont au plus bas depuis la fin du mois d'août dernier.

Cette décrue est liée à des déclarations de Donald Trump qui a répété, à la sortie d'un entretien à la Maison-Blanche avec le Premier ministre du Qatar, qu'il était peu probable que les Etats-Unis reprennent leurs frappes sur l'Iran. Il a même ajouté voir "un élan positif" en faveur d'un accord pour mettre fin à ce conflit.

En Europe, les marchés pourraient toutefois faire preuve d'un petit peu plus de prudence à l'approche de la publication des données de l'inflation américaine du mois d'octobre (14h30). Les analystes tablent sur une accélération en rythme annuel à 3,9%, contre 3,7% en septembre.

En attendant, sur le marché des devises, l'euro est quasi-stable face au billet vert (-0,01%), et se négocie contre 1,1220 dollar.

Dans l'actualité des valeurs

Safran et Saint-Gobain se distinguent en tête du CAC 40 avec des gains respectifs de 3,99 et 3,52%. Bien orienté également STMicroelectronics s'apprécie de 2,20%, soutenu par Infineon qui bondit de 5,38% en Allemagne après la publication de résultats annuels en forte progression.

De son côté, Renault grimpe de 2,64% grâce à Jefferies qui est passé de conserver à acheter sur le titre, en relevant sa cible de cours de 30 à 34 euros. La banque d'investissement estime que le constructeur automobile a déjoué les pronostics tout au long de l'année et devrait atteindre la fourchette basse de son objectif annuel d'Ebit ajusté.

A l'inverse, dans le rouge, TotalEnergies abandonne 1,52%, pénalisé par la poursuite du repli des cours de l'or noir.

Au sein du SBF 120, Soitec s'adjuge 4,83%, porté lui aussi par Infineon. De leur côté, Edenred et Pluxee s'apprécient respectivement de 3,41 et 3,54%, après une décision de justice favorable au Brésil qui devrait leur permettre, au moins temporairement, d'éviter un écrasement brutal de leur marge opérationnelle.

Ailleurs en Europe, Vodafone trébuche de 1,30% malgré un relèvement de ses objectifs financiers annuels. L'opérateur télécoms a dévoilé une perte nette semestrielle de 3,6 milliards d'euros, contre un bénéfice de 1,1 milliard d'euros un an plus tôt.

Henkel affiche un gain de 2,44% après avoir révisé ses objectifs annuels grâce à un troisième trimestre dynamique.

De son côté, Marks & Spencer gagne 1,91%. Le groupe a annoncé un doublement de son dividende 2026/2027 à 8,4 pence et a confirmé son objectif de 600 millions de livres sterling d'économies d'ici l'exercice 2028.

Enfin, Cenergy progresse de 2,65%. Sa filiale Hellenic Cables a annoncé un contrat historique évalué à environ 1,5 milliard d'euros pour la réalisation d'une interconnexion électrique à courant continu haute tension reliant Corinthe à l'île de Kos.