L'Europe attendue sur un note prudente, l'inflation de la zone euro au programme

La bourse Euronext est photographiée dans le quartier d'affaires de La Défense

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues sur de faibles variations mardi à l'ouverture, les investisseurs se montrant prudents après une séance marquée la veille par la hausse des rendements obligataires, tandis que les opérateurs attendent la première estimation de l'inflation dans la zone euro en novembre.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,21% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une ouverture en baisse de 0,03% pour le Dax à Francfort et de 0,16% pour le FTSE à Londres.

Le Stoxx 600 devrait ouvrir sur un recul de 0,12%.

Les Bourses européennes ont démarré décembre avec prudence après avoir enregistré en novembre, malgré la forte volatilité, leur cinquième mois consécutif de gains. La hausse des rendements obligataires déclenchée par les paris croissants d'une hausse des taux d'intérêt au Japon a également pénalisé les marchés d'actions lundi.

À l'ordre du jour ce mardi, les données préliminaires sur l'inflation dans la zone euro, attendues à 10h00 GMT, ne devraient pas modifier beaucoup les perspectives en matière de taux, les marchés s'attendant à ce que la Banque centrale européenne (BCE) maintienne ses taux inchangés jusqu'en 2026.

Les investisseurs continuent en outre à parier sur une baisse des taux aux Etats-Unis la semaine prochaine, alors que l'enquête de l'Institute for Supply Management, publiée lundi, a révélé que l'activité manufacturière américaine s'est contractée pour le neuvième mois consécutif en novembre, les usines souffrant de la faiblesse des commandes et de la hausse des prix, sous l'effet des tarifs douaniers.

La géopolitique devrait également s'inviter au menu des investisseurs, alors que l'envoyé spécial de la Maison blanche, Steve Witkoff, et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, rencontreront mardi le président russe Vladimir Poutine pour des discussions sur les moyens possibles de mettre fin à la guerre en Ukraine.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

Les actions américaines ont légèrement reculé lundi, pénalisées par la hausse des rendements obligataires et des données économiques montrant l'impact persistant des droits de douane sur le secteur manufacturier, alors que les investisseurs attendent la décision de politique monétaire de la Fed la semaine prochaine.

L'indice Dow Jones a cédé 0,90%, le Standard & Poor's 500 0,53% et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,38%.

EN ASIE

L'indice Nikkei a réduit ses gains vers la fin de la séance après une reprise plus tôt dans la journée, et a fini inchangé à 49.303,45 points.

La Bourse de Tokyo a subi lundi une forte baisse, le gouverneur de la banque centrale ayant laissé entendre qu'une hausse des taux d'intérêt pourrait intervenir dès ce mois-ci.

Les actions chinoises reculent mardi, les investisseurs restant prudents à l'approche d'une série de rendez-vous politiques de premier ordre dans les prochaines semaines, notamment la réunion du Politburo. La fin de l'année et le début de la nouvelle année marquent un moment clé pour le gouvernement, qui doit fixer ses objectifs politiques annuels.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 0,46% et le CSI 300 des grandes capitalisations abandonne 0,55%.

La Bourse de Hong Kong évolue sur da faibles variations (-0,01%).

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans recule de 0,8 point de base à 4,0884%, tout comme celui de l'obligation à deux ans , qui ressort à 3,5326%.

Les rendements américains ont en revanche progressé la veille, après les commentaires du gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, qui a laissé entendre que les conditions étaient réunies pour une éventuelle hausse des taux d'intérêt en décembre. Ils ont toutefois réduit leur hausse après la publication de données indiquant que l'activité manufacturière américaine avait reculé pour le neuvième mois consécutif en novembre.

Le marché des obligations japonaises connaît pour sa part un certain soulagement mardi, une adjudication d'obligations à 10 ans s'étant bien déroulée, contribuant à stabiliser la vague de ventes.

Le rendement de l'obligation à 10 ans est stable à 1,858%.

CHANGES

Le dollar est plutôt stable (+0,05%) face à un panier de devises de référence, et le yen recule de 0,2% à 155,80 pour un dollar, la demande lors d'une adjudication d'obligations japonaises ayant apaisé les inquiétudes des investisseurs.

L'euro perd 0,04% à 1,1605 dollar.

Le bitcoin évolue autour de 87.000 dollars, en légère hausse, après être passé lundi sous la barre des 90.000 dollars, poursuivant son mouvement de repli alors qu'un regain d'aversion au risque a poussé les investisseurs à délaisser les actions et les actifs numériques.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont plutôt stables après les hausses de la veille, les opérateurs surveillant les risques liés aux frappes de drones ukrainiens sur des sites énergétiques russes, aux tensions croissantes entre les États-Unis et le Venezuela et aux prévisions mitigées concernant les stocks de carburant américains.

Le Brent prend 0,16% à 63,27 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,27% à 59,48 dollars.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)