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L'Europe attendue hésitante, encore secouée par Nvidia
information fournie par Reuters 16/11/2026 à 08:20

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Ouverture des marchés à la Bourse de Londres

Ouverture des marchés à la Bourse de Londres

par Augustin Turpin

16 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse lundi à l'ouverture, alors que les marchés ‌digèrent encore le départ spectaculaire de Jensen Huang de la direction de Nvidia, tandis que les résultats du leader mondial des puces et l'introduction en Bourse (IPO) d'Anthropic cette semaine doivent permettre d'évaluer si le marché ​haussier alimenté par l'intelligence artificielle (IA) a encore de beaux jours devant lui.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait grimper de 0,08% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,03% pour le Dax à Francfort, de 0,04% pour le FTSE à Londres et de 0,03% pour le Stoxx 600.

Les investisseurs auront également les regards braqués vers la géopolitique avec la rencontre prévue plus tard dans ​la semaine entre le président américain Donald Trump, son homologue chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine, en marge du forum économique de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), où les trois chefs d'État doivent discuter de la réduction des armes nucléaires et de ​la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran.

Alors que les opérateurs renforcent leurs paris sur ⁠une éventuelle hausse de 50 points de base des taux de la Réserve fédérale (Fed) en décembre, le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed ("minutes"), dont la publication est attendue mercredi, ‌fera l'objet d'une attention particulière, tout comme la série d'interventions de gouverneurs de la Fed prévue cette semaine.

D'ici là, tous les regards seront braqués vers les résultats de Nvidia mardi soir, alors que la valeur technologique vedette, qui incarne les espoirs des investisseurs sur l'IA, a vu sa capitalisation boursière fondre de 5.800 milliards ​début octobre à 3.900 milliards de dollars vendredi, le départ de son directeur ‌général Jensen Huang ayant durement touché le groupe.

Les analystes tablent sur un bénéfice en hausse de 90% au troisième trimestre pour un chiffre d'affaires ⁠de 109 milliards de dollars, mais les attentes se porteront plutôt sur la nouvelle direction et le maintien ou pas des perspectives optimistes du fabricant de puces pour 2027.

"Les marchés d'options tablent sur une variation d'environ +/-7 % le jour de la publication des résultats, toutefois, je me demande si ces chiffres trimestriels conserveront leur importance habituelle", interroge Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.

"Nvidia pourrait très bien, lors de ⁠la publication de ses résultats demain, annoncer ‌des chiffres à nouveau exceptionnellement supérieurs aux attentes et relever ses prévisions, mais les investisseurs cherchent de plus en plus à évaluer l'entreprise à l'horizon 2028-2029, potentiellement ⁠sans la personne qui a conçu son avantage concurrentiel", ajoute-t-il.

Jensen Huang a démissionné jeudi dernier de ses fonctions de directeur général de Nvidia, après que le New York Times a affirmé qu'il aurait entretenu une ‌relation avec une femme d'affaires chinoise ayant transmis des informations à Pékin.

LES VALEURS À SUIVRE : [L5N46U28Q]

À WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé vendredi, les incertitudes ⁠liées à Nvidia faisant pression sur les titres de la tech, alors que les prix à la production ressortent légèrement inférieurs aux prévisions ⁠en octobre, ce qui pourrait atténuer la pression sur ‌la Fed pour qu'elle procède à une hausse des taux agressive.

L'indice Dow Jones a gagné 0,10%, ou 50,46 points, à 52.347,55 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu -30,73 points, soit -0,40% à 7.561,67 points.

Le ​Nasdaq Composite a reculé de son côté de -229,82 points, soit -0,91% à 25.136,273 points.

EN ASIE

L'indice Nikkei à Tokyo a ‌terminé en baisse de 2,42% à 59.662,02 points, plombé par les actions des poids lourds des puces, encore secoués par le scandale chez Nvidia.

L'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale recule de 1,12% et le SSE Composite de ​Shanghaï de 1,09%.

La croissance de la production industrielle en Chine a ralenti en octobre, s'établissant à un niveau inférieur au consensus, montrent des données officielles, tandis que les ventes au détail ont également progressé à un rythme plus lent qu'attendu.

TAUX/CHANGES

Les rendements des obligations américaines reculent mais se stabilisent, après que les anticipations de hausse des taux ont entraîné leur plus forte baisse hebdomadaire depuis le "Jour de la Libération" ⁠de Donald Trump.

Le rendement des Treasuries à dix ans recule de 1,2 point de base à 5,1413%. Le deux ans cède 1,5 point de base à 4,8591%.

"Les marchés anticipent une hausse des taux américains à court terme, mais aussi un frein plus important à la croissance américaine à moyen terme dû à une politique restrictive", nuancent les analystes de MUFG. "Ce ralentissement ne s'est pas encore concrétisé."

Le dollar s'apprécie pour la cinquième séance consécutive, les opérateurs ayant renforcé leurs paris sur un resserrement monétaire de la Réserve fédérale l'année prochaine.

Le dollar gagne 0,06% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro cède 0,09% à 1,1011 dollar.

PÉTROLE

Le Brent avance de 0,49% à 96,33 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,56% à 89,08 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 16 NOVEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

EZ 10h00 Production ​industrielle septembre

- sur un mois +0,6% -0,5%

- sur un an +0,4% -1,1%

US 13h30 Indice manufacturier "Empire novembre n.d. +25,50

State"

(Rédigé par Augustin Turpin)

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