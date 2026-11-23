L'Europe attendue en petite hausse après la déroute des valeurs de l'IA

Ouverture des marchés à la Bourse de Londres

par Augustin Turpin

23 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en petite hausse lundi à l'ouverture, à l'exception de Londres, tentant un rebond malgré le choc encore vivace ‌suscité par la déroute des marchés actions la semaine dernière, sur fond d'inquiétude quant aux valeurs liées aux puces et à l'intelligence artificielle (IA).

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,47% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,42% pour le Dax à Francfort, ​une baisse de 0,02% pour le FTSE à Londres et une hausse de 0,19% pour le Stoxx 600.

Alors que les investisseurs s'interrogent sur la rapidité avec laquelle les investissements massifs dans les infrastructures nécessaires à l'IA permettront de générer du profit, l'indice Nasdaq, à forte composante technologique, a enregistré la semaine dernière sa plus forte baisse hebdomadaire depuis la pandémie de COVID 19, tandis que la Bourse de Taiwan, très axée sur les puces, a affiché sa pire chute depuis 1990.

Le gendarme financier taiwanais a ordonné un durcissement des règles relatives à la vente à découvert d'actions, tandis ​qu'en Chine, les Bourses ont annoncé une série de mesures de soutien, telles que l'assouplissement des conditions d'octroi de crédits sur marge.

"Il faut faire preuve d'une certaine prudence à ce sujet", avise Damien Boey, stratégiste chez Wilson Asset Management à Sydney.

Selon lui, un ensemble d’indicateurs de confiance qu’il suit a montré que les marchés américains ont passé trois séances en territoire de "panique" la semaine dernière.

"Sans ​changement de cap politique (de la part des banques centrales), il n’y a pas de catalyseur permettant à la panique liée à l’appétit pour ⁠le risque de se transformer en rebond durable", ajoute Damien Boey.

Dans le même temps, l'attention reste portée vers le Moyen-Orient, où les Houthis alliés à l'Iran ont affirmé dimanche avoir attaqué une raffinerie de pétrole saoudienne, tandis que le service britannique des opérations commerciales ‌maritimes a signalé plusieurs attaques contre des navires dans le Golfe et près du détroit d'Ormuz au cours du week-end.

Les cours du pétrole sont néanmoins restés largement inchangés malgré la poursuite des hostilités, les investisseurs ayant déjà intégré une prime de risque découlant des attaques persistantes dans la région.

"Une impasse tendue entre les États-Unis et l'Iran apparaît, de plus en plus, comme le scénario le plus probable d'ici la fin de l'année, mais Trump pourrait encore ​changer d'avis et envisager une reprise des actions militaires", explique Vandana Hari, fondatrice du cabinet spécialisé Vanda Insights.

"Le va-et-vient ‌des menaces et le durcissement du ton, tant de la part de Washington que de Téhéran, continueront probablement d'influencer la prime de risque géopolitique pesant sur le cours du pétrole brut, tout en ⁠maintenant les prix dans une fourchette relativement stable, à moins que l'une ou l'autre des parties ne prenne des mesures plus concrètes en faveur d'une escalade", ajoute-t-elle.

C'est également dans ce contexte que les investisseurs prendront connaissance lundi des données des indices PMI préliminaires sur l'activité du secteur privé européen en novembre, qui permettront de dresser un bilan de santé de l'économie mondiale, qui a globalement mieux résisté au choc énergétique provoqué par la guerre au Moyen-Orient que ne l'avaient prévu les investisseurs.

LES VALEURS A SUIVRE : [L5N4711NA]

A WALL STREET

La Bourse de New York a terminé en baisse vendredi, les titres ⁠technologiques pesant une nouvelle fois sur le Nasdaq, y compris ‌Anthropic, en recul après une entrée en fanfare dans l'indice la veille, ce qui n'a toutefois pas suffi à dissiper les craintes des investisseurs sur l'intelligence artificielle (IA).

L'indice Dow Jones a cédé 1,93%, ou 949,73 points, à 48.147,33 points.

Le ⁠Standard & Poor's 500, plus large, a perdu -265,44 points, soit -3,70% à 6.910,39 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de -1 261,47 points, soit -5,28% à 22.617,733 points.

EN ASIE

L'indice chinois de référence atteint son plus bas niveau depuis 16 mois, sous l'effet notamment des valeurs technologiques, les mesures visant à assouplir les ‌conditions de négociation sur marge n'ayant pas réussi à rassurer les investisseurs, ébranlés par l'aggravation de la vague de ventes sur l'IA, les nouvelles restrictions américaines sur les puces électroniques et une économie nationale en perte de vitesse.

En Chine, l'indice composite de la ⁠Bourse de Shanghai progresse de 0,15% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 0,09%.

La Bourse de Hong Kong perd 0,17%.

La chute du KOSPI sud-coréen s'atténue après que l'indice a ⁠atteint son plus bas niveau en 19 mois la semaine dernière, finit ‌en baisse de 3,3%.

Les marchés japonais sont fermés pour cause de jour férié, mais les contrats à terme laissaient entrevoir une pression à la vente.

TAUX/CHANGES

Le billet vert recule, s'éloignant de son plus haut niveau en 19 mois, la confiance des investisseurs s'étant rétablie après la vague de ventes ​de la semaine dernière et les opérateurs ayant revu à la baisse leurs anticipations quant à une hausse agressive des taux d'intérêt par la Réserve fédérale lors ‌de sa réunion du mois prochain.

Le dollar perd 0,18% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,31% à 1,1001 dollar.

"Il y a deux semaines, le discours ferme de la Réserve fédérale a fait grimper les rendements obligataires américains et a soutenu le dollar face aux devises des pays développés", ont écrit les analystes ​d’OCBC dans une note. "Au cours de la semaine écoulée, toutefois, le choc sur les taux s’est transformé en un choc sur la croissance."

Eric Robertsen, responsable mondial de la recherche sur les changes, les taux et le crédit chez Standard Chartered à Dubaï, prévoit une surperformance du dollar, invoquant les différentiels de taux d'intérêt, les signes de gains de productivité solides au sein de l'économie américaine, ainsi qu'une baisse relative du risque politique par rapport à d'autres pays, comme la France.

"Si l'aversion au risque à l'échelle mondiale venait à s'accentuer, le dollar américain devrait également en tirer profit", a-t-il ⁠ajouté.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les "Fed funds futures" intègrent une probabilité implicite de 93,5% d'une hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion de politique monétaire de la Fed les 8 et 9 décembre, contre 6,5% de probabilité d'un maintien des taux en l'état. Une hausse plus marquée, de 50 points de base, est désormais totalement écartée par les marchés.

Le rendement des Treasuries à dix ans gagne 4,8 points de base à 4,9597%. Le deux ans gagne 6,6 oints de base à 4,6789%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans gagne 0,7 point de base à 3,3093%. Le deux ans gagne 2,2 point de base à 3,0809%.

PÉTROLE

Les cours du pétrole sont pratiquement stables, les investisseurs ayant déjà intégré une prime de risque liée aux attaques persistantes contre les navires et les raffineries au Moyen-Orient, malgré les efforts diplomatiques visant à mettre fin à la guerre.

Le Brent recule de 0,57% à 92,04 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,55% à 82,95 dollars.hausse de 0,42%

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 23 NOVEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 08h15 PMI composite (flash) novembre 48,1 46,6

PMI manufacturier (flash) novembre 49,9 49,5

PMI des services (flash) novembre 46,9 46,2

DE 08h30 PMI composite (flash) novembre 53,3 53,4

PMI manufacturier (flash) novembre 54,0 54,2

PMI des services (flash) novembre 52,3 52,5

EZ 09h00 PMI composite (flash) novembre 51,9 51,7

PMI manufacturier (flash) novembre 52,8 52,7

PMI ​des services (flash) novembre 51,8 51,4

GB 09h30 PMI composite (flash) novembre 53,1 52,9

PMI manufacturier (flash) novembre 53,0 52,8

PMI des services (flash) novembre 53,0 52,8

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)