L'Europe attendue en baisse, reprise des combats entre USA et Iran

La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Augustin Turpin

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse lundi à l'ouverture, sauf Londres, alors qu'une ‌reprise des combats entre les États-Unis et l'Iran autour du détroit d'Ormuz tire de nouveau les cours du pétrole vers le haut, tandis que les rendements restent élevés, les investisseurs révisant leurs paris ​sur une hausse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) après les dernières déclarations de son président Kevin Warsh.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,12% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,15% pour le Dax à Francfort, une légère hausse de 0,08% pour le FTSE à Londres et une baisse de 0,14% pour le Stoxx 600.

Le pétrole repart ​à la hausse et se maintient au dessus du seuil symbolique des 90 dollars le baril, les Gardiens iraniens de la révolution ayant annoncé dans la nuit de dimanche à lundi avoir lancé des missiles balistiques contre deux bases militaires américaines en Jordanie, en ​représailles à des attaques sur l'île iranienne de Larak, dans le détroit d'Ormuz.

Le président américain Donald ⁠Trump a pour sa part déclaré dimanche soir, sur son réseau Truth Social, que l'île de Kharg, via laquelle Téhéran exporte traditionnellement 90% de sa production pétrolière, était en ‌train d'être "réduite en miettes".

Vers 05h20 GMT, le Brent progresse de 2,7% à 90,48 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 2,6% à 85,57 dollars.

La reprise des combats et la hausse des cours du pétrole relance les risques inflationistes et maintient la pression sur l'obligataire alors que le ​nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a souligné vendredi que ‌la banque centrale avait "du pain sur la planche" pour maîtriser l'inflation.

Les opérateurs estiment désormais à 57% la probabilité d'une hausse des taux ⁠en septembre.

"Nous continuons à prévoir qu'une hausse n'interviendra pas avant décembre, même si nous convenons que la réunion de septembre est possible," a déclaré Michael Feroli, économiste en chef pour les États-Unis chez JPMorgan.

"De plus, indépendamment du calendrier exact des hausses, le discours de Warsh a suggéré un président plus disposé à traduire son inquiétude concernant l'inflation en un resserrement de la politique."

Les chiffres du rapport ⁠sur l'emploi du mois d'août, vendredi, et ‌de l'indice des prix à la consommation, le 11 septembre, devraient permettre d'afiner les probabilités d'une hausse des taux.

Les analystes tablent sur un rebond de 58.000 ⁠emplois, un recul inattendu 23.000 en juillet, le taux de chômage restant à 4,1%. Il faudrait probablement un résultat beaucoup plus faible pour réduire fortement le risque d'une hausse des taux en septembre.

L'inflation ‌sur le vieux continent retiendra aussi l'attention des investisseurs, dans une semaine sans grand catalyseur ni résultats financiers majeurs, avec les données "flash" pour l'Allemagne prévues ce lundi avant ⁠celles de la zone euro mardi, cette dernière devant confirmer les anticipations quant à une nouvelle hausse des taux de la Banque ⁠centrale européenne le 10 septembre.

LES VALEURS À SUIVRE :

À ‌WALL STREET

La Bourse de New York a clôturé en baisse vendredi, les investisseurs optant pour la prudence après le discours de Kevin Warsh à Jackson Hole.

L'indice Dow Jones a cédé 0,02%, ou 9,45 ​points, à 53.559,99 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 19,23 points, soit -0,25% à 7.711,76 points.

Le ‌Nasdaq Composite a reculé de son côté de 138,93 points, soit -0,52% à 26.402,423 points.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo recule de 0,33% à 66.188,94 points, sur fond d'anticipations croissantes d'une hausse des taux d'intérêt par la banque centrale afin ​de maîtriser l'inflation.

Les marchés ont intégré la quasi-certitude que la Banque du Japon relèvera ses taux lors de sa réunion du mois prochain. Les rendements japonaise ont atteint lundi de nouveaux sommets, les plus élevés depuis plusieurs décennies.

"Outre la baisse des actions américaines observée la semaine dernière, les anticipations croissantes de hausses des taux d'intérêt américains, suite aux déclarations du président de la Fed (...), devraient ⁠peser sur le moral des investisseurs", a déclaré Takayuki Miyajima, économiste chez Sony Financial Group, dans une note.

Les marchés chinois et hongkongais reculent, les dernières données sur l'activité économique chinoise mettant en évidence des déséquilibres persistants, tandis que les nouvelles règles visant à réformer le système de prévente immobilière de Pékin ont pesé sur les valeurs immobilières.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,09% et le CSI 300 des grandes capitalisations abandonne 0,42%.

La Bourse de Hong Kong recule de 0,45%.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans perd 1,0 point de base à 4,7120%. Le deux ans perd 2,1 points de base à 4,3291%.

CHANGES

Le dollar perd 0,10% face à un panier de devises de référence. L'euro gagne 0,04% à 1,1589 dollar.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 31 AOÛT :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 12h00 Inflation ​IPCH (préliminaire) août

- sur un mois +0,25% +0,90%

- sur un an +3,05% +2,80%

(Rédigé par Augustin Turpin)