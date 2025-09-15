 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 879,08
+0,69%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Europe attendue dans le vert sauf Londres, la Fed en vue
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 08:29

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

PARIS (Reuters) -Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse prudente à l'ouverture lundi, sauf Londres, à l'aube d'une semaine chargée en décisions de politique monétaire.

Les contrats à terme suggèrent une ouverture en progression de 0,27% pour le CAC 40 parisien, contre un repli de 0,02% pour le FTSE à Londres, une poussée de 0,34% pour le Dax à Francfort, et une revalorisation de 0,20% pour le Stoxx 600.

Les investisseurs se préparent lundi à une semaine riche en termes de décisions de politique monétaire après le statu quo adopté par la Banque centrale européenne (BCE) jeudi dernier.

Christine Lagarde, présidente de la BCE, participera ce soir à une conférence de l'Institut Montaigne nommée "Conversations pour demain".

Après avoir laissé neuf mois ses taux inchangés, la Réserve fédérale américaine (Fed) devrait abaisser ses principaux taux directeurs à l'issue de sa réunion des 16 et 17 septembre avec un marché de l'emploi morose et une inflation faible.

Les contrats à terme montrent que les marchés intègrent avec une quasi-certitude que les taux des fonds fédéraux, actuellement dans une fourchette de 4,25%-4,50%, vont baisser d'un quart de point la semaine prochaine, tandis que la probabilité d'une réduction de 50 points est d'environ 10%.

Suivront au cours de la semaine les décisions de politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ) et de la Banque d'Angleterre (BoE)ou encore de la Banque de Norvège.

En Europe, Fitch a abaissé vendredi la note de crédit à long terme de la France à A+, contre AA- précédemment, l'agence de notation soulignant que l'augmentation de la dette publique limite la capacité du pays à réagir à de nouveaux chocs sans aggraver la situation des finances publiques.

LES VALEURS A SUIVRE : [L5N3UZ13L]

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé vendredi après ses records de la veille, avec un Nasdaq en hausse grâce à Microsoft et Tesla ainsi qu'aux espoirs renforcés d'une baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed).

L'indice Dow Jones a cédé 0,59%, ou 273,78 points, à 45.834,22 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 3,18 points, soit 0,05%, à 6.584,29 points.

Le Nasdaq Composite a gagné de son côté 98,03 points, soit 0,45%, à 22.141,103 points.

Tesla a bondi de 7,35% après une déclaration de la présidente de son conseil d'administration, Robyn Denholm, minimisant l'impact de l'activité politique d'Elon Musk sur les ventes du constructeur de véhicules électriques et assurant que le PDG est désormais pleinement de retour aux affaires. L'action Tesla reste néanmoins en baisse d'environ 2% en 2025.

EN ASIE

La Bourse du Japon est fermée pour un jour férié.

Les actions chinoises et hongkongaises sont à la hausse lundi malgré la publication d'indicateurs économiques moins bons qu'attendu lors de l'ouverture de la séance, les investisseurs misant sur les valeurs technologiques chinoises dans le contexte des négociations commerciales sino-américaines et à l'approche d'une baisse attendue des taux américains cette semaine.

L'indice hongkongais Hang Seng progresse de 0,17%, le SSE Composite de Shanghai est stbale, le CSI 300 inscrit une hausse de 0,21%.

Les ventes au détail en août ont augmenté de 3,4% en Chine alors que les économistes interrogés par Reuters attendaient 3,9% tandis que la production industrielle a progressé de 5,2% sur la période, bien moins que les 5,7% attendu.

TAUX

Les rendements américains sont en légère hausse lundi.

Le rendement du Treasury à dix ans prend 2 pb à 4,0796%, tandis que le rendement du titre à deux ans progresse de 1 pb à 3,568%.

Le rendement du dix ans allemand recule de 0,08 pb à 2,7062%, celui du taux à deux ans perd 0,1 pb à 2,0118%.

CHANGES

Le dollar est plutôt stable lundi avant l'ouverture de la réunion de politique monétaire de la Fed mardi.

Le dollar gagne 0,07% face à un panier de devises de référence, l'euro s'érode de 0,06% à 1,1726 dollar, et la livre sterling progresse de 0,4% à 1,3562 dollar.

En Asie, le yen décline de 0,09% à 147,52 yens pour un dollar, le dollar australien prend 0,17% à 0,6660 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont à la hausse lundi avec les attaques ukrainiennes contre des raffineries russes qui pourraient peser sur l'offre.

Le Brent progresse de 0,66% à 67,44 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,73% à 63,15 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 15 SEPTEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

EZ 09h00 Balance commerciale juillet 7 mds

USA 12h30 Indice Empire State septembre 5,00 11,90

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

Pétrole Brent
67,23 USD Ice Europ +0,52%
Pétrole WTI
62,92 USD Ice Europ +0,48%
© 2025 Thomson Reuters.

