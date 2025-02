L'Europe attendue dans le vert pour démarrer la semaine ; l'IA en vedette

(AOF) - Les marchés actions européens devraient ouvrir sur une note positive alors que les tensions commerciales continuent de susciter des inquiétudes. Donald Trump a déclaré qu'il comptait annoncer ce lundi de nouveaux droits de douane de 25% sur toutes les importations d'acier et d'aluminium aux Etats-Unis. Dans un autre registre, Emmanuel Macron a annoncé hier soir un investissement massif de 109 milliards d’euros dans l'intelligence artificielle alors que le sommet mondial de l'IA doit se tenir à Paris ce lundi et mardi.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Hexaom

En 2024, le groupe Hexaom a réalisé un chiffre d'affaires de 727,2 millions d'euros en repli de 29% (à périmètre constant), conformément aux anticipations annoncées par le groupe. La production du quatrième trimestre 2024 s'établit à 164,1 millions d'euros contre 268,8 millions d'euros au quatrième trimestre 2023. Le chiffre d'affaires de l'activité Construction de Maisons ressort à 599,5 millions d'euros en 2024. Cette décroissance de 31,5% résulte des prises de commandes réalisées en 2022 et 2023 et traduit la crise que connait le secteur immobilier depuis près de quatre ans.

L’Oréal

L’Oréal (-4,99% à 340,60 euros) a signé l'une des plus fortes baisses du CAC 40 la semaine dernière après une croissance décevante au quatrième trimestre 2024. Invest Securities explique que sur ces trois derniers mois, la croissance des segments Produits Professionnels (+3,8% contre +5,5% attendu) et Luxe (+1% contre +4,5% attendu) a déçu. Le géant des cosmétiques a continué d’être pénalisé par la faiblesse du marché chinois (-3,6% à périmètre constant pour l’Asie du Nord sur ce quatrième trimestre, soit -3,2% sur l’ensemble de l’année 2024).

Saint-Gobain

Saint-Gobain a finalisé l'acquisition (1,02 milliard de dollars) annoncée le 27 juin 2024 de Fosroc, acteur mondial de référence dans la chimie de la construction avec une forte présence géographique tout particulièrement en Inde, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Après les acquisitions de Chryso, GCP et OVNIVER (marque Cemix), cette transaction portera post acquisition son chiffre d'affaires total dans ce secteur à 6,5 milliards d'euros dans 76 pays (pro forma).

Société Générale

La fin 2024 s'est révélée favorable pour les banques françaises. Après BNP Paribas et Crédit Agricole, mardi et mercredi, Société Générale a dévoilé jeudi dernier des résultats meilleurs que prévu au quatrième trimestre. L'action de la banque de La Défense a pris la tête de l'indice CAC40 sur la semaine, progressant de 15,52% à 36,10 euros. A l'instar de ses concurrentes, Société Générale a bénéficié de la bonne performance de sa banque de financement et d'investissement. La banque de détail en France a également surpris favorablement, de même que la rémunération des actionnaires.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice Sentix du sentiment des investisseurs en février sera connu à 10h30.

Vers 8h30, l'euro se replie de 0,14% à 1,0316 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés européens ont terminé la semaine dans le rouge. Si les créations d'emplois aux Etats-Unis en janvier ont dépassé les attentes, les chiffres de novembre et de décembre ont été nettement révisés à la hausse. La confiance des consommateurs américains a en outre enregistré une baisse inattendue en février. Enfin, Donald Trump aurait déclaré aux législateurs républicains qu'il prévoyait d'annoncer des droits de douane réciproques dès vendredi, affirme Reuters. Le CAC 40 a perdu 0,43% à 7973,03 points, limitant ses gains sur la semaine à 0,36%. L'EuroStoxx50 cédé 0,73% à 5317,35 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé la semaine sur une note négative après la publication d'un rapport sur l'emploi mitigé. L'économie américaine a créé moins d'emplois que prévu en janvier (143 000 contre 170 000 attendus). Au chapitre des valeurs, d'Amazon a clôturé dans le rouge, le géant du commerce en ligne ayant fait état d'une croissance inférieure aux attentes pour sa division d'informatique dématérialisée. Le Dow Jones s'est replié de 0,99% à 44 303 points tandis que le Nasdaq a reculé de 1,36% à 19 523 points.