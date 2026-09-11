L'Europe amorce un rebond malgré le choc pétrolier et à la BCE

Au lendemain des annonces de la Banque centrale européenne (BCE) et dans un climat géopolitique très tendu au Moyen-Orient, les marchés actions européens évoluent sans direction claire ce vendredi matin. Près de 90 minutes après l'ouverture de la séance, à Paris, après 10h30, le CAC 40 parvient à progresser de 0,56% à 8 162,04 points, après deux séances de suite dans le rouge. Londres, Francfort et Amsterdam gagnent respectivement 0,15%, 0,26% et 0,03%.

Escalade au Moyen-Orient et volatilité sur le marché pétrolier

Les transactions s'effectuent dans un contexte géopolitique toujours pesant et incertain, marqué par l'intensité des combats entre les Etats-Unis, son allié Israël et l'Iran. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou s'est félicité sur X d'avoir "détruit cette nuit la plus grande base iranienne hors d'Iran : les tunnels d'Ali Taher au Liban".

L'armée israélienne a diffusé plusieurs vidéos montrant l'explosion des tunnels dans cette zone. Dans l'une d'elles, elle affirme que ses soldats ont découvert "des dizaines d'armes, destinées à des attaques contre les civils israéliens et les troupes des forces de défense d'Israël."

Du côté de Donald Trump, le président américain a répondu à un journaliste lors d'un déplacement à Dallas, assurant qu'il n'y a pas "la moindre chance que la guerre avec l'Iran puisse durer pendant le reste de son mandat."

Cette instabilité militaire au Moyen-Orient, et notamment les menaces pesant sur la navigation dans le détroit d'Ormuz (canal stratégique par lequel transite une part majeure de l'approvisionnement mondial), continue d'agiter le marché de l'or noir. Bien que les cours du pétrole connaissent ce matin un repli technique d'environ 3,35%, ils se maintiennent au-dessus de la barre symbolique des 100 dollars. Le baril de Brent de la mer du Nord s'établit ainsi à 105,59 USD, tandis que son équivalent américain, le WTI, cède du terrain à 100,74 USD.

Face à la menace de blocage du détroit d'Ormuz, les démarches diplomatiques se multiplient : le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a indiqué que son ministre, Cho Hyun, s'est entretenu par téléphone avec son homologue iranien Abbas Araghchi pour aborder la sécurité maritime, quelques jours après que Séoul a confirmé envisager une contribution pour sécuriser la navigation dans cette voie maritime.

La BCE resserre sa politique face à la menace inflationniste

C'est dans ce contexte délétère qu'hier après-midi la BCE a rendu son verdict sur sa politique monétaire. Comme l'anticipaient largement les économistes, le Conseil des gouverneurs de l'institution de Francfort a décidé d'augmenter ses trois taux d'intérêt directeurs de 25 points de base chacun. La BCE a justifié ce tour de vis en soulignant que "le conflit au Moyen-Orient continue de générer des tensions sur l'inflation, qui devrait rester largement supérieure à l'objectif pendant une période prolongée".

Ainsi, les taux d'intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal seront portés respectivement à 2,50%, 2,65% et 2,90%. Cette décision prendra effet à compter du 16 septembre prochain.

Selon le scénario de référence des dernières projections de la BCE, l'inflation totale dans la zone euro devrait s'élever en moyenne à 3,0% en 2026, 2,5% en 2027 et 2,1% en 2028 (et à respectivement 2,5%, 2,6% et 2,3% hors énergie et produits alimentaires), des prévisions relevées pour 2027 et 2028.

"La hausse d'aujourd'hui était attendue compte tenu de la dégradation de la situation au Moyen-Orient. Christine Lagarde n'a donné aucune indication pour la suite, se contentant de rappeler le cadre de la forward guidance de la BCE. Les prochaines décisions de la BCE restent très dépendantes de l'évolution de la situation en Iran, car les tensions persistantes sur les prix de l'énergie renforcent les risques d'effets indirects et de second tour. Quoi qu'il en soit, la sérénité affichée vis-à-vis de la hausse des taux longs et l'absence de velléité de contrer le mouvement a in fine attisé la hausse des rendements obligataires", a commenté à ce sujet Juliette Cohen, stratégiste chez CPRAM.

Vetoquinol bondit

Dans l'actualité des sociétés cotées, Vetoquinol occupe de très loin la première place du SRD, grimpant de 17%, porté par de solides résultats au 1er semestre. Dans un environnement international incertain, le spécialiste de la santé animale a dévoilé un chiffre d'affaires de 259 MEUR, en hausse de 3,4% à changes constants ( 0,7% en données publiées). L'Ebitda s'est élevé à 53,9 MEUR, soit 20,8% du chiffre d'affaires, contre 20,4% un an plus tôt. Le résultat opérationnel s'est quant à lui apprécié de 12,5%, à 39,2 MEUR. Le bénéfice net a atteint 30,5 MEUR, s'envolant de 22% sur un an.

Airbus annonce le lancement d'un programme de rachat d'actions, dans le but de soutenir les futures activités de ses plans d'actionnariat salarié et de rémunération en actions, conformément à l'autorisation accordée par l'AG annuelle tenue le 14 avril dernier. Le programme sera exécuté sous réserve des conditions de marché, sur une période débutant ce 11 septembre et se terminant au plus tard le 6 novembre prochain, pour un nombre maximal de 4 100 000 actions.

Alstom a signé des contrats d'une valeur totale de plus de 1,2 milliard d'euros avec TransPennine Express (TPE) au Royaume-Uni. Le spécialiste mondial de la mobilité intelligente et durable sera chargé de la fourniture et la maintenance à long terme d'une nouvelle flotte de trains électriques à batterie.

Ce vendredi, sur le front des statistiques, après avoir digéré les annonces de la BCE les investisseurs tourneront leurs regards vers les Etats-Unis à 14h30. C'est à cette heure que seront publiées les données sur les prix à la consommation (CPI) pour le mois d'août. Très scrutés par les marchés, ces chiffres donneront des indications sur la décision de la Fed lors de sa prochaine réunion de politique monétaire : les 15 et 16 septembre prochain.