L'Europe a trouvé un accord pour plafonner le prix du gaz

(AOF) - Les ministres de l’énergie des pays de l’Union européenne ont trouvé un accord sur le plafonnement du prix du gaz, a indiqué le porte-parole de la présidence tchèque de l’Union européenne sur Twitter, sans donner plus de détails. Alors qu’une conférence de presse est prévue à 17h30, Reuters rapporte que ce plafonnement sera mis en place si le prix des contrats mensuels pour le Dutch TTF, qui sert de référence en Europe, dépasse 180 euros par mégawattheure (MWh) pendant trois jours consécutifs.

