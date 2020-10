Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Eurogroupe choisit le Néerlandais Elderson pour le directoire de la BCE Reuters • 05/10/2020 à 17:50









BRUXELLES, 5 octobre (Reuters) - Les ministres des Finances de la zone euro ont choisi le Néerlandais Frank Elderson pour succéder à Yves Mersch au sein du directoire de la Banque centrale européenne (BCE) à partir de janvier, a annoncé lundi le président de l'Eurogroupe. "L'Eurogroupe soutient la candidature de Frank Elderson au poste de nouveau membre du directoire de la BCE", a écrit Paschal Donohoe sur Twitter. Frank Elderson, 50 ans, siège actuellement au directoire de la banque centrale néerlandaise, où il assume entre autres la supervision des banques, une mission qui sera, à l'échelle de la zone euro, du ressort du successeur d'Yves Mersch à la BCE. L'autre candidat au siège à prendre au directoire de la BCE était le Slovène Bostjan Jazbec, ancien gouverneur de la banque centrale de son pays et membre du Conseil de résolution unique. Le choix des ministres des Finances doit maintenant être validé par les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE après consultation du Parlement européen et de la BCE. La décision définitive devrait être adoptée en décembre. Le successeur d'Yves Mersch héritera d'un mandat de huit ans non renouvelable. (Jan Strupczewski, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

