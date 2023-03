L'euro vulnérable dans un marché fragilisé par les banques

L'euro lâchait du lest vendredi face au dollar et au yen, rendu vulnérable dans un marché fragilisé par les banques, alors qu'en fin de semaine les courtiers fuyaient le risque.

Vers 18H30 GMT, l'euro cédait 0,68% à 1,0757 dollar et 0,75% à 140,67 yens, alors que sur les Bourses européennes, les cours des actions des grandes banques ont chuté.

"Le dollar a rebondi de son creux de six semaines alors que les inquiétudes concernant la crise bancaire mondiale se sont intensifiées et ont déclenché une ruée vers les valeurs sûres", notait Joe Manimbo de Convera Financial Services.

Selon des instruments financiers de couverture, le risque de défaut a grimpé pour les grandes banques européennes, notamment Deutsche Bank.

La grande banque allemande a vu le coût de l'assurance contre un défaut de paiement augmenter à un sommet depuis quatre ans.

Après une semaine de répit dans le sillage du rachat de Credit Suisse par UBS, les inquiétudes se sont donc ravivées.

"L'inquiétude est que les banques durcissent les normes de prêt ou les conditions de crédit, ce qui rendra plus difficile pour les consommateurs et les entreprises d'emprunter et de dépenser pour stimuler la croissance économique", a expliqué Joe Manimbo.

"Nous ne sommes pas sortis de l'auberge, les taux d'intérêt continuent de monter et les craintes sur les banques vont probablement monter", a indiqué pour sa part à l'AFP Fiona Cincotta, analyste chez City Index.

Le dollar a aussi été soutenu par les propos d'un membre de la Fed, James Bullard, connu pour être l'un des "faucons" du système de Réserve fédérale, qui, dans un discours, s'est prononcé en faveur de davantage de hausses de taux.

Depuis jeudi dernier, la Banque centrale européenne (BCE), la Réserve fédérale américaine (Fed), et la Banque d'Angleterre (BoE) ont relevé leurs taux, privilégiant la lutte contre l'inflation.

Résultat, même l'accélération de la croissance en zone euro, avec une cinquième hausse consécutive de l'indice PMI Flash, n'a pas suffi à ralentir la baisse de l'euro.

La fin de semaine aussi était favorable à se délester des risques. "C'est vendredi, les investisseurs ne veulent pas se charger de risques au cours du week-end, donc, ils se tournent vers les valeurs refuge", notait Brad Bechtel de Jefferies. Ainsi "les obligations, le dollar, l'or et le yen sont à la hausse", a-t-il souligné.

