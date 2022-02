L'euro victime de légers dégagements

(AOF) - La monnaie unique recule de 0,19% à 1,1427 dollar à l'approche de la clôture des Bourses européennes. L'euro avait été soutenu la semaine dernière par la Banque centrale européenne, qui a ouvert la porte à une hausse des taux dès 2022. Au cours du week-end, le président de la Banque centrale néerlandaise, Klaas Knot a expliqué comment il envisageait un premier resserrement de 25 points de base au quatrième trimestre, indique Commerzbank.

Le cambiste souligne que Klaas Knot est considéré comme un " faucon " au sein de l'institution : il est donc peu probable que sa position représente l'opinion majoritaire au sein du Conseil des gouverneurs. " Plus précisément, il est plus susceptible de favoriser un resserrement monétaire plus rapide que la majorité du Conseil ", précise Commerzbank.